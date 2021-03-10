Стас Пьеха рассказал о гнусном обмане знаменитой бабушки

Певец заявил, что не видит смысла ходить на различные передачи подобного рода. При этом Стас Пьеха подчеркнул, что если потребуется его экспертное мнение в темах, в которых он разбирается, то артист посетит программу. Спорить же с непонятными персонажами исполнитель не желает.
Также Стас Пьеха поведал, как однажды бессовестные телевизионщики обманули его бабушку-певицу. Они каким-то образом попали в дом звезды эстрады, сняв нужное видео для телешоу, не предупредив ее.
Стас Пьеха возмущен поведением репортеров. После этого случая он перестал им доверять. Певец напомнил, что Эдита Пьеха находится в преклонном возрасте, да и вообще, по мнению знаменитости, поведение журналистов – подлость. После этого работники ТВ пригласили Стаса Пьеху и его бабушку на программу, но они отказались.
Напомним, Стас Пьеха после своего темного прошлого с зависимостью от запрещенных препаратов решил открыть наркологическую клинику. Сейчас он управляет ею вместе с сестрой Эрикой.
Как писали "Дни.ру", ранее сестра певца родила дочь. Поклонники поздравили 83-летнюю звезду с тем, что она вновь стала прабабушкой.
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