Теперь официально: Павел и Алана Мамевы развелись

О разводе Павла и Аланы Мамаевых стало известно в марте этого года. Тогда супруга футболиста заявила, что намерена расторгнуть брак. Причиной такого решения стали многочисленные измены спортсмена.
Например, весной Алана узнала, что ее возлюбленный во время футбольных сборов в Испании "развлекался" с девушкой по имени Ирен Гарсия Морено. В порыве эмоций супруга футболиста обнародовала паспортные данные любовницы и ее номер телефона.
Судебное заседание по делу о разводе прошло в пятницу, 23 апреля, в Ростове-на-Дону. Адвокат Аланы Валентина Перебякина сообщила журналистам, что вопросы, касающиеся имущества и алиментов, бывшие супруги урегулировали мирным путем.
Напомним, Павел и Алана Мамаевы заключили брак в 2013 году. На тот момент у возлюбленной спортсмена уже был сын Алекс. Футболист принял его как родного. Вскоре возлюбленные обзавелись общей дочерью. Девочку назвали Алисой.
Ранее "Дни.ру" писали, как Алана узнала об измене. Оказалось, о случившемся супруге Павла Мамаева доложил незнакомый ей человек. "У меня что-то екнуло", – рассказывала экс-возлюбленная футболиста.
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