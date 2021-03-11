Главное – не привлекать внимание: вскрылись сенсационные подробности развода обвиняемого в неверности Мамаева

За крушением отношений Павла Мамаева и его возлюбленной следит, кажется, вся страна. Девушка не хотела разбираться во всем в интимной обстановке и открыто рассказывала о каждом дне их разборок в личном блоге.

Накануне Алана заявила, что разводу быть, и ее "историю" можно расценивать как официальное заявление. Она подчеркнула, что никаких скандалов нет и не будет, все происходит мирно. Также супруга Мамаева отметила, что не претендует на его имущество, алименты и будет счастлива встречам папы и детей в любое время.

В конце сообщения супруга спортсмена указала, что адвокаты уже начали свою работу. На этом этапе у поклонников, видимо, возникло множество вопросов. Многие не поняли, зачем нужны адвокаты, если все решается спокойно, по обоюдному согласию, а Алане ничего не нужно от мужа? Сегодня она приняла решение ответить на этот вопрос.

Оказалось, что возлюбленной Павла Мамаева надоело излишнее внимание, и она приняла решение отгородиться от прессы. Юристы представят обе стороны в суде, чтобы не потребовалось их физическое присутствие там. "И не нужно привлекать внимание журналистов", – написала Алана в "историях" своего "Инстаграма".

Напомним, Алана приняла решение оставить Павла после того, как он якобы изменил ей. Виновницей всего происходящего стала испанская модель, которой футболист якобы увлекся во время сборов. Сам Мамаев по-прежнему никак не комментирует ситуацию.

