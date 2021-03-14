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Шоу-бизнес
"Вызывает отвращение": любовница Павла Мамаева заговорила о скандале

"Вызывает отвращение": любовница Павла Мамаева заговорила о скандале

Весь мир бурно обсуждает измену российского спортсмена. Поговаривают, что Павел Мамаев променял семейные узы на любовную интрижку с молодой дамой. Через некоторое время любовница футболиста лично вышла на связь и прокомментировала происходящее.
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Алана – супруга полузащитника – дождалась его из тюрьмы и простила былые похождения, однако взамен она получила грязные подробности очередного скандала. Выяснилось, что Павел Мамаев вновь загулял.

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Главная причина очередного семейного раскола – испанская модель Ирен Гарсия. Не выдержав общественного давления, девушка поделилась подробностями личной жизни и попыталась оправдаться перед поклонниками жены футболиста.

"Моя жизнь — это моя свобода. И я не могу даже описать масштабы отвращения, которое вызывает во мне то, что я вижу свое имя, стоящее рядом с этим скандалом", – написала Ирен.

Это "прискорбное зрелище" вызывает у звезды лишь чувства отторжения и смущения. По словам Гарсии, она отказывается понимать, что все эти "театральные слезы и демонстрация жизни на публику" свойственны хотя бы одному проценту людей, которые живут в России.

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Публикация от Irene Garcia Moreno (@yrypuntocom)

Похоже, что эти слова были спровоцированы публикацией Аланы в "Инстаграм". Супруга Павла Мамаева обнародовала личные данные модели, обвинив ее в общении с ее неверным мужем. В ответ испанка пригрозила обращением в суд.

Стоит отметить, что Ирен Гарсия все же признала романтическую связь с футболистом. Пока молодые люди тесно взаимодействовали, Павел рассказал о своем тюремном прошлом, но забыл упомянуть о существовании супруги и детей.

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Павел Мамаев. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 марта 2021, 14:43 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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История дружбы Кокорина и Мамаева

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