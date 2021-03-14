"Вызывает отвращение": любовница Павла Мамаева заговорила о скандале

Алана – супруга полузащитника – дождалась его из тюрьмы и простила былые похождения, однако взамен она получила грязные подробности очередного скандала. Выяснилось, что Павел Мамаев вновь загулял.
Главная причина очередного семейного раскола – испанская модель Ирен Гарсия. Не выдержав общественного давления, девушка поделилась подробностями личной жизни и попыталась оправдаться перед поклонниками жены футболиста.
"Моя жизнь — это моя свобода. И я не могу даже описать масштабы отвращения, которое вызывает во мне то, что я вижу свое имя, стоящее рядом с этим скандалом", – написала Ирен.
Это "прискорбное зрелище" вызывает у звезды лишь чувства отторжения и смущения. По словам Гарсии, она отказывается понимать, что все эти "театральные слезы и демонстрация жизни на публику" свойственны хотя бы одному проценту людей, которые живут в России.
Похоже, что эти слова были спровоцированы публикацией Аланы в "Инстаграм". Супруга Павла Мамаева обнародовала личные данные модели, обвинив ее в общении с ее неверным мужем. В ответ испанка пригрозила обращением в суд.
Стоит отметить, что Ирен Гарсия все же признала романтическую связь с футболистом. Пока молодые люди тесно взаимодействовали, Павел рассказал о своем тюремном прошлом, но забыл упомянуть о существовании супруги и детей.
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