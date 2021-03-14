"Вызывает отвращение": любовница Павла Мамаева заговорила о скандале

Весь мир бурно обсуждает измену российского спортсмена. Поговаривают, что Павел Мамаев променял семейные узы на любовную интрижку с молодой дамой. Через некоторое время любовница футболиста лично вышла на связь и прокомментировала происходящее.

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