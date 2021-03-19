"Дрябло-жирное тело старикашки": россияне влезли в постель к Диброву

Супруга 61-летнего Дмитрия Диброва поведала о том, что ее привлекает в своем знаменитом муже. Многие пользователи Сети же считают, что 31-летняя Полина лукавит.

Полина Диброва разоткровенничалась с фолловерами. Девушка рассказала, что считает своего супруга идеальным. А вот в обычного охранника она бы никогда не смогла влюбиться.

Жена звезды экрана призналась, что ей по душе опытные, взрослые, умные и сильные мужчины. Самым сексуальным в кавалере избранница Дмитрия Диброва считает мозг, именно поэтому на охранника она бы не посмотрела.

По словам Полины, Дмитрий – ее идеал. Если поклонники звездной пары искренне порадовались за супругов, то недоброжелатели и скептики тут же принялись заваливать девушку критическими и даже оскорбительными комментариями.

"Какого чувствовать в постели на себе старое, морщинистое и дрябло-жирное тело старикашки?...", – высказался один из хейтеров.

Напомним, Дмитрий Дибров женат на Полине более десяти лет. Она стала четвертой женой телеведущего. У пары подрастают трое сыновей. Познакомился шоумен с будущей супругой на конкурсе красоты. Там он был членом жюри, а Полина участницей.