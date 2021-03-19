"Дрябло-жирное тело старикашки": россияне влезли в постель к Диброву

Полина Диброва разоткровенничалась с фолловерами. Девушка рассказала, что считает своего супруга идеальным. А вот в обычного охранника она бы никогда не смогла влюбиться.
Жена звезды экрана призналась, что ей по душе опытные, взрослые, умные и сильные мужчины. Самым сексуальным в кавалере избранница Дмитрия Диброва считает мозг, именно поэтому на охранника она бы не посмотрела.
По словам Полины, Дмитрий – ее идеал. Если поклонники звездной пары искренне порадовались за супругов, то недоброжелатели и скептики тут же принялись заваливать девушку критическими и даже оскорбительными комментариями.
"Какого чувствовать в постели на себе старое, морщинистое и дрябло-жирное тело старикашки?...", – высказался один из хейтеров.
Напомним, Дмитрий Дибров женат на Полине более десяти лет. Она стала четвертой женой телеведущего. У пары подрастают трое сыновей. Познакомился шоумен с будущей супругой на конкурсе красоты. Там он был членом жюри, а Полина участницей.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Подскажите что мне делать?
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
На курорты со справкой
Сила воли