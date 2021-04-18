"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак

Ани Лорак порадовала фанатов откровенными кадрами. Поклонники оценили роскошную фигуру знаменитости.

Накануне в инстаграм-аккаунте Ани Лорак появилась видеозапись, на которой певица в одном купальнике позирует под душем на свежем воздухе и гуляет по пляжу. Музыкальным сопровождением ролика стала новая песня артистки. Такими кадрами знаменитость пожелала подписчикам хороших выходных.

Поклонники пришли в восторг от откровенного видео Лорак. От удивления и восхищения многие не знали, как выразить эмоции, поэтому оставили смайлики. Другие же наперебой стали писать: "Шикарная!", "Вот это да!", "Каролина решила сразить всех", "Какая красавица!".

Не смог сдержаться и певец Сергей Лазарев. Он посчитал, что нецензурная лексика хорошо передаст его эмоции. "Ну это ж *** как красиво!", – написал артист под видео. Пользуясь случаем, поклонники напомнили Сергею, что очень ждут его совместную песню с Лорак.

Лазарева и Лорак связывает давняя дружба. Несмотря на это, у артистов до сих пор нет совместной песни. Однако дуэтом они выступали бессчетное количество раз.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали воссоединении дуэта Сергея Лазарева и Влада Топалова. Впервые за долгое время артисты выступили вместе, исполнив песню "Молитва" в шоу "Ну-ка, все вместе!" телеканала "Россия 1"