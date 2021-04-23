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Шоу-бизнес
Ани Лорак после трагедии в семье оказалась в могиле

Ани Лорак после трагедии в семье оказалась в могиле

Ани Лорак потеряла брата, с которым была очень дружна. Горе убило певицу.
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В передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" исполнительница поделилась тяжелыми воспоминаниями. Говоря о гибели брата Сергея в Афганистане, артистка не смогла сдержать слез.

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Ани Лорак

Ани Лорак Певица

С потерей близкого человека звезда не смирилась по сей день. Беда пришла в семью знаменитости в 80-х годах. На похоронах парня у Ани Лорак помутился рассудок и произошла истерика. Безутешная девушка кинулась на гроб, прыгнув прямо в могилу.

Ани Лорак не могла поверить в случившееся, ведь у них с братом была очень сильная душевная связь. Находящиеся рядом люди достали ее из ямы и сделали укол, после чего девушка пришла в себя. Происходящее певица помнит смутно.

Артистка рассказала, что именно Сергей увидел у нее музыкальный талант. Он часто подыгрывал сестре на гитаре и разучивал с ней ноты. Знаменитость уверена, что умерший родственник стал ее ангелом-хранителем.

У Ани Лорак есть еще два брата – Игорь и Андрей. Первый стал журналистом, а второй предпринимателем. Ранее певица рассказала, как разрушила семью известного украинского продюсера Юрия Фалесы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 апреля 2021, 11:42 Источник: Ютуб-канал "Россия 1" ✓ Надежный источник
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