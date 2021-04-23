Ани Лорак после трагедии в семье оказалась в могиле

В передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" исполнительница поделилась тяжелыми воспоминаниями. Говоря о гибели брата Сергея в Афганистане, артистка не смогла сдержать слез.
С потерей близкого человека звезда не смирилась по сей день. Беда пришла в семью знаменитости в 80-х годах. На похоронах парня у Ани Лорак помутился рассудок и произошла истерика. Безутешная девушка кинулась на гроб, прыгнув прямо в могилу.
Ани Лорак не могла поверить в случившееся, ведь у них с братом была очень сильная душевная связь. Находящиеся рядом люди достали ее из ямы и сделали укол, после чего девушка пришла в себя. Происходящее певица помнит смутно.
Артистка рассказала, что именно Сергей увидел у нее музыкальный талант. Он часто подыгрывал сестре на гитаре и разучивал с ней ноты. Знаменитость уверена, что умерший родственник стал ее ангелом-хранителем.
У Ани Лорак есть еще два брата – Игорь и Андрей. Первый стал журналистом, а второй предпринимателем. Ранее певица рассказала, как разрушила семью известного украинского продюсера Юрия Фалесы.
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