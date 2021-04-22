Разбила семью: известный продюсер бросил жену ради Ани Лорак

Ани Лорак рассказала в студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" о своем романе с продюсером Юрием Фалесой.

Познакомилась с будущим любовником Ани Лорак в 15 лет. Тогда девушка участвовала в вокальном конкурсе. Там ее заметил украинский продюсер.

Мужчина предложил юной артистке десятилетний контракт. Ани Лорак была на седьмом небе от счастья и сразу согласилась. В сотрудничестве с Юрием Фалесой к певице пришел успех: исполнительница вскоре заняла первое место в конкурсе.

Через некоторое время у продюсера и его подопечной завязался роман. Ани Лорак поведала, что в некоторой степени музыкальный наставник заменил ей покойного старшего брата, которого убили в Афганистане.

Артистка с уважением и благодарностью относилась к Юрию Фалесе. Затем эти чувства переродились в любовь. Интересно, что начинающая звезда тепло общалась с супругой продюсера. Они делились женскими секретами. Но вышло так, что Ани Лорак разбила семью. Продюсер бросил жену ради молодой подопечной.

С Фалесой певица прожила десять лет. Пара рассталась 16 лет назад. Ани Лорак считает, что мужчина любил ее не как личность, а прежде всего как артистку. Кроме того, знаменитость хотела детей, но продюсер хотел, чтобы певица уделяла время работе.

В свою очередь Юрий Фалеса рассказал, что тяжело переживал расставание с Ани Лорак. При этом мужчина жалел, что ушел от супруги. Главной причиной разрыва продюсер назвал провал певицы на отборе для конкурса "Евровидение". По его словам, у артистки был сильный стресс, из-за чего она полгода не могла прийти в себя. Ранее стало известно, что Ани Лорак вновь сошлась с экс-возлюбленным – турком Муратом Налчаджиоглу.