Сын Табакова шарахался своей возлюбленной и прятался за маминой юбкой на премьере

Месяц назад в Сети поползли слухи о том, что актер Павел Табаков встречается с пиарщицей Ксенией Ермоленко. И вот ситуация прояснилась.

В начале весны сына Олега Табакова видели с Ксенией Ермоленко на прогулке вместе. Пара вела беседу и мило улыбалась, они держались за руки, поэтому со стороны сложилось впечатление об их романтических отношениях.

Тогда Павел Табаков и Ксения Ермоленко не стали комментировать фотографии, попавшие в прессу. Однако на днях их снова видели на одном мероприятии. Они приехали на премьеру онлайн-кинотеатра МТС.

Правда, на этот раз пара шифровалась. Они были вроде как вместе, но при этом всем своим видом показывали, что пришли отдельно. 25-летний сын Олега Табакова так и вовсе постоянно как будто прятался от Ксении Ермоленко за маминой юбкой.

Стоит отметить, что Павел и Ксения общались во время мероприятия, но как только фотографы начинали работать, они разбегались в разные стороны. Казалось, что Табаков шарахается своей предполагаемой возлюбленной. В основном он фотографировался рядом с матерью Мариной Зудиной. В зрительном зале он тоже сидел с матерью.

Напомним, сын Марины Зудиной Павел Табаков тоже стал актером, как и его легендарный отец Павел Табаков. Он получил не только актерское образование, но и сейчас заочно учится в ГИТИСе на менеджера.