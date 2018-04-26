Молодая актриса надела бабушкин наряд на красную дорожку ММКФ

В Москве прошла церемония закрытия юбилейного 40-го Московского международного кинофестиваля. Гостей встречал президент смотра Никита Михалков. На красной дорожке отметились отечественные и российские знаменитости.
Несмотря на холод и дождь приглашенные дамы сверкали голыми плечиками и откровенными декольте. Отметим, что не всем удалось угадать с нарядом. Молодая актриса Анна Михайловская почему-то надела старомодный брючный костюм типа "бабушка 70+", прима-балерина Большого театра Анастасия Меськова вообще облачилась в платье больше похожее на ночную сорочку из рыбьей чешуи, а участница 6-го сезона шоу "Голос" Ян Гэ была излишне экстравагантна.
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