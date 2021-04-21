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Все-таки пластика: Манукян обнародовал причину нашумевшей госпитализации

Все-таки пластика: Манукян обнародовал причину нашумевшей госпитализации

Некоторое время назад рэпер вдруг оказался в больнице. Ранее он отказывался комментировать ситуацию.
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Тогда исполнитель плохо выглядел. Ему было непросто разговаривать, а также двигаться. Поклонники переживали, что же случилось с их кумиром, но тот отказывался распространяться о деталях. Через неделю он уже был на ногах и выглядел довольным, сообщая подписчикам, что скоро снова будет радовать их новыми проектами.

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Пользователи искренне волновались за здоровье певца, но затем появилась другая информация. Одна из клиенток медицинского учреждения сообщила, что операция якобы была пластической. Она рассказала, что Давид Манукян хотел лишь поправить свою форму в области лица и живота. Процедуру якобы сделал лучший специалист. После такого сообщения многие ждали артиста в новом облике, но, казалось, что почти ничего не изменилось.

Накануне он предстал перед пользователями в мокрой белой футболке, которая продемонстрировала накаченный торс и руки звезды. Многие тут же припомнили ему злосчастную госпитализацию. Дава рассказал, что пластика и правда имела место быть. Он отметил, что всегда был спортивным человеком. Однако из-за постоянных стрессов и недосыпа случились гормональные изменения.

Так, у Давида Манукяна постепенно начался фиброз. По его словам, деформированную жировую ткань нельзя было убрать самостоятельно, потому рэперу пришлось лечь на операцию. Лучший хирург избавил его от ненавистных жировых отложений. Теперь артист с радостью демонстрирует всем результат своих мучений.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 апреля 2021, 14:48 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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