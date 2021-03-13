Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Суббота
13 марта
Лента новостей
23:57
"Вот это сила воли!": резко похудевший сын Сафронова вызвал восторг
22:01
Харламов заставил Асмус чувствовать себя некрасивой
20:05
"Не скажу!": Марина Федункив похвасталась кольцом на безымянном пальце
18:16
"Так выглядит счастье!": Брухунова показала лицо сына от Петросяна
17:53
"Не прощу себе этого никогда": оскандалившаяся Азиза просит прощения
17:51
Утянутая в корсет Подкаминская показала прелести
17:44
"Будет круто": Рудковская сделала заявление об уходе Загитовой к ее мужу
17:07
"Чтобы все отвлекали внимание": на Украине придумали способ опорочить Россию на весь мир
16:55
С граблями на голове: внешний вид Ксении Собчак вызвал оторопь
16:43
"Удалось крепко обидеть": эксперт Кочетков о мести США Зеленскому
16:31
На несколько миллионов: шикарные подарки Гусевой от звезд увозили на грузовике
16:24
Солисту группы "Корни" порвали рот: Мучительно, но круто
16:10
Готовится к смерти? Больной раком иллюзионист Сафронов составил завещание
16:07
Разведенка Асмус намекнула на замену Харламову
15:49
"Пусть страна дает миллион": Певцов потребовал выплат от государства
15:12
Уставшая сглатывать Дженнифер Лопес бросила жениха
14:52
"Почти приятно": неизвестный богач предложил замужней Собчак секс за баснословную сумму
14:39
Лучшая подруга закатила концерт в день похорон Лядовой
14:37
По стопам отца: дочь Алексея Панина пошла по наклонной
14:17
Бритни Спирс готовится стать матерью
14:11
Ситуация некрасивая: похороны Лядовой обернулись страшным скандалом
13:46
Покалеченная жена Расторгуева шокировала публику
13:45
Мужичок с ноготок: На "Первом канале" высмеяли скукоженного Меладзе
13:25
Беспечная Навка оказалась на волосок от смерти
13:02
Во время похорон Лядовой стало известно о кончине ее онкобольного молодого мужа
12:47
В России создали крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп
12:46
Стал удобнее и быстрее: портала мэра Москвы обновил дизайн
12:45
Эксперт: Новейший телескоп "Байкал" прольет свет на загадки Вселенной
12:36
"Он меня убьет": 62-летняя Кондулайнен рассказала о женихе-тиране
12:31
Мать схватила за волосы загулявшую Лободу
12:30
Пережил жену на 40 дней: Стахан Рахимов умер Вслед за Аллой Иошпе
12:23
"Беременность не вовремя": Оксана Пушкина созналась в аборте
11:57
Устроившая истерику на шоу "Маска" Азиза сделала душераздирающее признание
11:36
"Думал, что неизлечим": Нагиев шокировал откровением
11:21
"Лишь бы подальше от России": сбежавший в Испанию Панин охаял родную страну
11:11
71-летняя Пугачева в откровенном наряде зажгла на вечеринке полуголой Ивлеевой
10:56
Вернет 7 миллионов: семья Фриске заговорила о долгах Шепелева
10:49
Любовник обратился к Кабаевой: "Дай мне увидеть сына!"
10:40
Подсела и обняла: Лобода направила на Басту женские чары
10:35
Молодая жена Петросяна показала округлившийся живот: Второй на подходе
09:51
Цены на бензин в России побили исторический рекорд: названа причина
06:12
"Искромсал лицо": Звезду шоу "Песни" зверски избили
04:39
Как Шахназаров снимал культовый перестроечный фильм "Курьер"
02:09
Сбежавшая от Фадеева певица погрязла в проблемах: Схожу с ума
00:16
Внебрачная дочь Леонида Агутина отмечает 25-летие: что известно об отпрыске звезды
23:34
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
21:59
"Фертильная роковуха": Асмус врезали из-за желания рожать
21:38
Политолог Тышкевич объяснил намеченный визит Тихановской в США: Вашингтон поднимает ставки перед переговорами с Минском
21:25
Миллионы за кислую мину: Азизе предрекли богатство из-за скандала на шоу
20:48
В Москве избили и ограбили тренера по боям без правил
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

71-летняя Пугачева в откровенном наряде зажгла на вечеринке полуголой Ивлеевой
Одинокая Бузова предложила Киркорову съехаться
Стало известно об уходе Гузеевой
"Так выглядит счастье!": Брухунова показала лицо сына от Петросяна
Я бы их всех уничтожила: бисексуальная Литвинова раскрыла правду об отношении к однополой любви
Политолог Тышкевич объяснил намеченный визит Тихановской в США: Вашингтон поднимает ставки перед переговорами с Минском
Шоу-бизнес
Харламов заставил Асмус чувствовать себя некрасивой

Харламов заставил Асмус чувствовать себя некрасивой

О разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова стало известно прошлым летом. Пара заявила, что решила расстаться по обоюдному согласию, однако чем больше времени проходит с момента разрыва, тем больше всплывает интересных подробностей отношений.
прочитано 448 раз

Например, накануне звезда заявила, что у бывших супругов до сих пор сложные отношения. Пара вынуждена общаться ради общей дочери Насти, однако, судя по всему, это им дается непросто. Как отметила девушка, Гарик Харламов до сих пор не может ее простить за то, что она решилась на развод. Якобы шоумен до последнего уговаривал жену сохранить семью.

ПО ТЕМЕ

Разведенная Асмус сделала заявление о следующем ребенке

"Фертильная роковуха": Асмус врезали из-за желания рожать

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Теперь же вскрылись и новые детали брака звезд. В личном блоге Кристина Асмус ответила на вопросы подписчиков. Один из пользователей "Инстаграм" уточнил у девушки, когда она почувствовала себя красивой. Как оказалось, это случилось совсем недавно. "После развода", – коротко отметила актриса.

Выходит, все эти годы Гарик Харламов заставлял жену чувствовать себя некрасивой? Возможно, через несколько лет Кристина Асмус все же решится рассказать подробности своих взаимоотношений с бывшим мужем, и мы узнаем правду.

Также во время общения с подписчиками актриса сделала заявление по поводу возможного материнства. По словам девушки, она была бы рада родить еще нескольких детей, правда, пока не от кого. Звезда завидует женщинам, у которых три-четыре наследника. При этом артистка добавила, что ей не очень нравится мода на иностранные имена, и она хотела бы назвать своих малышей просто.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Кристина Асмус. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press /
Автор: 13 марта 2021, 22:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Дотянулись потными ручонками": подростки-извращенцы опустили голую Асмус

комментарии

Ответить:

Гость656221
Пожаловаться Ответить
Не для того она охомутала Харламова,чтобы детей плодить и борщи варить, кто ее знал до него? Детство в нищите прожила в многодетной семье , проблемы с родителями. И тут он шанс(Харламов) , она вцепилась в женатого мужчину всеми когтями, как только стала узнаваема и приглашаема в кино, сразу : я охладела, чувства прошли. Несмотря на миленький вид , стальной у малышки характер, по трупам пойдёт . Ну Харламова когда обожающую жену кидал и ложки с ней делил-не жалко, по заслугам получил. Хорошо эта лилипутка об него ноги вытерла , поделом.
Гость640490
Пожаловаться Ответить
Харламов- придурок, мочи асмус
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Готовится к смерти? Больной раком иллюзионист Сафронов составил завещание

Шоумен смирился со смертельным диагнозом
Сериалы

Утянутая в корсет Подкаминская показала прелести

Звезда прилюдно оголилась
Шоу-бизнес

Покалеченная жена Расторгуева шокировала публику

Музыкант вывез "переломанную" спутницу в ресторан
Политика

"Удалось крепко обидеть": эксперт Кочетков о мести США Зеленскому

ЦРУ станет искать виновных в срыве спецоперации в Белоруссии

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+