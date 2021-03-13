Харламов заставил Асмус чувствовать себя некрасивой

О разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова стало известно прошлым летом. Пара заявила, что решила расстаться по обоюдному согласию, однако чем больше времени проходит с момента разрыва, тем больше всплывает интересных подробностей отношений.

Например, накануне звезда заявила, что у бывших супругов до сих пор сложные отношения. Пара вынуждена общаться ради общей дочери Насти, однако, судя по всему, это им дается непросто. Как отметила девушка, Гарик Харламов до сих пор не может ее простить за то, что она решилась на развод. Якобы шоумен до последнего уговаривал жену сохранить семью.

Теперь же вскрылись и новые детали брака звезд. В личном блоге Кристина Асмус ответила на вопросы подписчиков. Один из пользователей "Инстаграм" уточнил у девушки, когда она почувствовала себя красивой. Как оказалось, это случилось совсем недавно. "После развода", – коротко отметила актриса.

Выходит, все эти годы Гарик Харламов заставлял жену чувствовать себя некрасивой? Возможно, через несколько лет Кристина Асмус все же решится рассказать подробности своих взаимоотношений с бывшим мужем, и мы узнаем правду.

Также во время общения с подписчиками актриса сделала заявление по поводу возможного материнства. По словам девушки, она была бы рада родить еще нескольких детей, правда, пока не от кого. Звезда завидует женщинам, у которых три-четыре наследника. При этом артистка добавила, что ей не очень нравится мода на иностранные имена, и она хотела бы назвать своих малышей просто.