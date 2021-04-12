Ани Лорак удивила поклонников воссоединением с бывшим мужем-изменщиком

Слухи о воссоединении пары уже ходили не раз, но вызывали сомнения. Теперь же Ани Лорак окончательно удивила публику.

Пару дней назад Филипп Киркоров устроил пышный праздник в честь именин своей любимой дочери Аллы-Виктории. Среди приглашенных звезд оказалась и Ани Лорак с бывшим мужем-турком Муратом Налчаджиоглу. Экс-супруги весело проводили время вместе и нежно обнимались под песню "Я люблю тебя до слез", которую исполнял в домашнем караоке сам Филипп Киркоров. Ани Лорак при этом выглядела очень довольной и счастливой – кажется, ей удалось забыть все обиды на бывшего.

Телеграм-канал Super.ru опубликовал трогательные кадры супружеских танцев. Счастливую влюбленную пару запечатлели сами гости, которые снимали вечеринку на видео. Это дало поклонникам повод полагать, что воссоединение бывших все же произошло.

Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились еще в 2009 году. Спустя два года у пары родилась дочь София, крестным отцом которой стал сам Филипп Киркоров. Однако семейная жизнь певицы не сложилась: бизнесмена уличили в измене. В 2019 году пара официально развелась. До недавнего времени казалось, что о воссоединении бывших супругов не может быть и речи: оба были счастливы с другими избранниками. Однако теперь Ани Лорак продемонстрировала поклонникам, что умеет прощать.