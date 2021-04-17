"Слов возмущения не хватает": изменившейся Лорак дали под дых

Скандальный блогер Лена Миро резко раскритиковала позицию Ани Лорак, которая в последнее время явно похорошела.

Светская обозревательница считает, что артистка похудела и преобразилась ради мужчины. Она не понимает, что произошло с женщиной, 20 лет до этого ходившей "с жиром на теле".

По словам Лены Миро, единственным важным событием в жизни звезды в последнее время стало возвращение бывшего мужа, Мурата Налчаджиоглу. Блогер напомнила, что мужчина изменял Ани Лорак, которая из-за этого сильно страдала и даже развелась с ним. Но теперь простила.

Лена Миро отметила, что когда она видт, как себя ведут наши женщины, у нее "слов возмущения не хватает". Она отметила, что певица успешна в карьере, имеет деньги, состоялась как мать. Обозревательница разнесла артистку за то, что та решила менять себя ради мужика, наставлявшего ей рога.

Ранее исполнительница улетела отдыхать на Мальдивы. Знаменитость уже успела поделиться с поклонниками пляжными снимками и собрать массу восхищенных комментариев.

Напомним, Ани Лорак воссоединилась со своим экс-супругом. Она появилась на дне рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории вместе с турком, с которым рассталась из-за неверности.