Причина раскрыта: почему Джанабаева прятала беременность от Меладзе

О том, что Альбина Джанабаева ждет ребенка, публика узнала незадолго до родов звезды. Певица объяснила, почему долго скрывала свое интересное положение.

Недавно артистка в третий раз стала мамой. Поклонники звезды были приятно удивлены и порадовались за звездную семью.

Альбина Джанабаева поделилась своей позицией по поводу публичности личной жизни. Она заявила, что прятала от общественности живот потому, что для любой будущей матери беременность – это довольно личный процесс, который не всегда хочется выставлять напоказ.

Ожидание ребенка знаменитость назвала дорогим ощущением. Возлюбленная Валерия Меладзе констатировала, что для некоторых будущих мам время ожидания малыша тянется очень долго. Однако у певицы такого чувства не возникало. Альбина Джанабаева отметила, что у нее все девять месяцев пролетели быстро.

Напомним, у продюсера и певицы родилась дочь. Ее имя пока что держится в тайне. Ранее Валерий Меладзе нежно признался в любви избраннице в связи с рождением малышки. Исполнительница говорила, что старшие наследники обрадовались сестричке.

Знаменитая пара воспитывает двоих сыновей. Старшему отпрыску Константину 17 лет, а младшему, Луке, всего шесть. Кроме того, у певца есть и три взрослые наследницы от первой жены.

