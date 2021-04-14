"Наше маленькое солнышко!": Меладзе сообщил о рождении дочери

Валерий Меладзе подтвердил слухи о том, что у них с Альбиной Джанабаевой произошло пополнение в семье.

О появлении на свет наследницы певец рассказал в своем инстаграм-аккаунте. Валерий Меладзе не скрывает своего счастья от того, что вновь стал отцом.

Продюсер отметил, что в этом году весна ворвалась в их с избранницей жизнь ярким солнцем и большой радостью. Он сообщил, что у них родилась дочь. "Наше маленькое солнышко!", – поделился Валерий Меладзе.

Артист трогательно признался в любви Альбине Джанабаевой. Он выразил уверенность в том, что впереди у них много нового и интересного. Поклонники поздравляют новоиспеченного звездного отца с рождением малышки и желают семье всего самого наилучшего. "Здоровья наикрепчайшего!", "Какая прелесть", "Нет большего счастья!", – выразили свои эмоции фолловеры.

Напомним, что о своей беременности певица рассказала пару недель назад. Однако подробностей исполнительница не сообщала. После этого в СМИ была информация о том, что Валерий Меладзе недавно якобы проговорился о радостном событии на съемках КВН.

Продюсер и его возлюбленная уже воспитывают двоих сыновей: семнадцатилетнего Костю и шестилетнего Луку. Альбина Джанабаева признавалась, что мечтает вновь стать мамой.