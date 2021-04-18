"Сердце разрывается!": Джанабаева показала новорожденное дитя от Меладзе

В семье Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой появилась очаровательная малышка. Снимок девочки появился в Сети.

Певица Альбина Джанабаева стала матерью в третий раз. Друзья и поклонники одаривают звезду и ее супруга Валерия Меладзе добрыми пожеланиями. Под наплывом приятных переживаний артистка опубликовала в инстаграм-канале первое фото новорожденной дочери. В объектив попала только маленькая рука девочки, но кадр все равно растрогал фанатов звездной пары до глубины души. Россияне разделили радость Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе, написав к фото эмоциональные комментарии.

"Какие длинные пальчики. Будет музыкальная, в своих гениальных родственников", "Самый важный в жизни бриллиантик", "Какая кнопочка", "Малышке здоровья и радостных дней! Счастья Вашей прекрасной семье!", "Поздравляю вас с таким прекрасным чудом!", "Боже,какая прелесть", "От души радуюсь за нового человека!", "Это счастье!", "Какая ручечка! Мое сердце разрывается!" — объявили восторженные пользователи Сети. Среди тех, кто написал Альбине Джанабаевой теплые слова, оказались и публичные персоны: Яна Чурикова, Полина Аскери, Денис Клявер и другие знаменитости.

Поклонники с нетерпением ждут информации о том, как будут звать крошечную наследницу Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе. Пока счастливое семейство не делало об этом заявлений.

