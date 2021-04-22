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"Разругались вдребезги": рассекречены детали романа Дорониной и Ефремова

"Разругались вдребезги": рассекречены детали романа Дорониной и Ефремова

Татьяна Доронина всегда отрицала любовную связь с Олегом Ефремовым. Но его близкий друг утверждает, что отношения между ними были.
прочитано 222 раза

Хирург Игорь Шарипов признался, что они с коллегами продлили жизнь мэтру театра и кино на долгие годы. Пациент и доктор стали хорошими товарищами.

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В свое время медик лечил и Татьяну Доронину. О звезде он отозвался несколько противоречиво. По словам Игоря Шарипова, актриса – великая женщина, но "стерва страшная". Также он заявил, что между Олегом Ефремовым и артисткой был бурный роман.

По словам друга покойного Олега Ефремова, об этом ему рассказывал еще один знаменитый приятель – Вячеслав Невинный. Врач уверяет, что Татьяна Доронина и ее коллега любили друг друга, а потом "разругались вдребезги". Это отразилось на работе – бывшие любовники стали делить МХАТ.

Врачи сообщил, что когда Олег Ефремов лежал в больнице, навещала его лишь костюмерша из МХАТа. Ни супруга, ни дети, ни любовницы не приходили к актеру, потому что он не желал, чтобы его наблюдали в неприглядном виде.

Игорь Шарипов отметил, что мэтр отечественного кино очень переживал за сына Михаила. Олег Ефремов считал его наказанием за свои грехи.

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Фото: Natalya Loginova /Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 09:49 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость695210
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Сплетник этот человек , а не врач. И сына приплёл сюда , так сказать, для полноты картины. Сын в те времена жил нормальной жизнью, ну, выпивал , наверное. Но все остальное происходило после смерти Олега Ефремова. И не надо приписывать ему все, что взбредёт в голову. Вряд ли Ефремов такие слова говорил, да ещё про какие-то грехи. Какие грехи были у Ефремова - то, что он любил женщин и они его любили? Так это разве грех? Развелось этих «друзей» , любителей «погреться» на чужой славе.
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