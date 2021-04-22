"Разругались вдребезги": рассекречены детали романа Дорониной и Ефремова

Татьяна Доронина всегда отрицала любовную связь с Олегом Ефремовым. Но его близкий друг утверждает, что отношения между ними были.

Хирург Игорь Шарипов признался, что они с коллегами продлили жизнь мэтру театра и кино на долгие годы. Пациент и доктор стали хорошими товарищами.

В свое время медик лечил и Татьяну Доронину. О звезде он отозвался несколько противоречиво. По словам Игоря Шарипова, актриса – великая женщина, но "стерва страшная". Также он заявил, что между Олегом Ефремовым и артисткой был бурный роман.

По словам друга покойного Олега Ефремова, об этом ему рассказывал еще один знаменитый приятель – Вячеслав Невинный. Врач уверяет, что Татьяна Доронина и ее коллега любили друг друга, а потом "разругались вдребезги". Это отразилось на работе – бывшие любовники стали делить МХАТ.

Врачи сообщил, что когда Олег Ефремов лежал в больнице, навещала его лишь костюмерша из МХАТа. Ни супруга, ни дети, ни любовницы не приходили к актеру, потому что он не желал, чтобы его наблюдали в неприглядном виде.

Игорь Шарипов отметил, что мэтр отечественного кино очень переживал за сына Михаила. Олег Ефремов считал его наказанием за свои грехи.