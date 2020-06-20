Изгнанную из театра Татьяну Доронину госпитализировали

86-летняя Татьяна Доронина вновь оказалась на больничной койке. Госпитализация оказалась плановой.

Врачи поправили здоровье Татьяне Дорониной. Специалисты отметили, что народная артистка ведет себя достаточно скромно, она не капризничает, у нее нет "звездной болезни". На данный момент Татьяна Васильевна уже находится дома. Она покинула стены медучреждения несколько дней назад.

Стоит отметить, что Доронина практически не покидает свою квартиру в Москве. Она самоизолировалась еще в январе прошлого года – после того, как ее "попросили" из МХАТа. Несмотря на то, что ее назначили президентом театра, она все равно очень обижена на коллег, ведь в нем она прослужила более 50 лет.

В последний раз Татьяна Васильевна сыграла в спектакле "Васса Железнова". Это было незадолго до ее ухода. Любопытно, что артистка больше не контактирует с руководством МХАТа. Она оборвала все контакты.

Кроме того, Доронина заметила, что на телевидении перестали ставить в эфир фильмы с ее участием. Например, ленту "Мачеха". Это также расстраивает артистку.

Дома Татьяна Доронина занимается чтением, рассказали ее друзья. Дома у артистки очень много книг. Также она покупает и новую литературу.