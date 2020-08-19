"Хотят похоронить ее заживо": гримерку Дорониной во МХАТе разнесли

Со скандалом уволенный из театра Дмитрий Корепин сделал шокирующее заявление о том, что происходит во МХАТе в отсутствие его президента, актрисы Татьяны Дорониной. Из комнаты звезды вынесли все вещи, в том числе иконы.



По словам артиста, отведенное для знаменитости помещение опустошено по распоряжению руководства учреждения культуры. Он уточнил, что такое решение было принято исполнительным директором театра.

Дмитрий Корепин возмущен происходящим. "Это просто варварство! Считаю, что таким способом они хотят просто похоронить ее заживо, морально ее добить, избавиться от нее", – цитирует актера Пятый канал. Коллега Татьяны Дорониной отметил, что рано или поздно звезда об этом узнает, и это будет для нее огромным ударом.

Отметим, что Дмитрий Корепин является одним из актеров, у которого возникли разногласия с новым главой МХАТа Эдуардом Бояковым. Артисты написали обращение к президенту России Владимиру Путину, потребовав вернуть Татьяне Дорониной руководство театром.

В свою очередь в театре заявили, что актрису не увольняли. По словам представителей учреждения культуры, она была переведена на должность президента МХАТа, но не успела приступить к обязанностям из-за ухудшения состояния здоровья.

Напомним, что Татьяна Доронина возглавила легендарный театр в 1987 году после драматичного раскола труппы. У руля она оставалась более 40 лет.

