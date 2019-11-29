Вышвырнутая из театра Доронина оказалась в больнице

Народная артистка СССР Татьяна Доронина ведет затворнический образ жизни. Артистка не появляется на публике, не подходит к телефону. В студии ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" стало известно, что актриса в больнице.

По словам друзей и коллег, Татьяна Васильевна испытывает проблемы со здоровьем. Звезда советского кино похудела более чем на 20 килограммов из-за стресса. Доронина переживает из-за увольнения с поста художественного руководителя МХАТа имени Максима Горького. Этой работе она посвятила более 30 лет.

Заслуженная артистка России Лидия Матасова рассказала, что общалась с Татьяной Дорониной по телефону. "Она трагически переживает этот уход. Когда мы разговаривали, она сказала: "Меня поддерживает ваша борьба. Если бы не она, может быть, ты со мной сейчас уже и не разговаривала. Это единственное, что не дает мне потерять веру в человека. На сегодняшний день я ощущаю, что моя жизнь, мои 65 лет творчества в принципе бессмысленны!" - поделилась приятельница советской звезды.

Заслуженный артист России Андрей Чубченко переписывался с актрисой. В студии "Прямой эфир" актер поблагодарил всех неравнодушных к Татьяне Дорониной людей.

"Я через WhatsApp наговариваю Татьяне Васильевне тексты, то, что она просит, а она мне отвечает в письменном виде. Татьяна Васильевна, я думаю, испытывает огромный шок, удивление, непонимание того, что произошло. И как это могло произойти. Как я понимаю, почти весь этот год она находилась в мощнейшем сильном стрессе. Сейчас она чувствует себя лучше. Она восстанавливается в госпитале", – поделился Андрей Чубченко.

Артист поведал, что сейчас звезде советского кино стало лучше. Возможно, через неделю-другую она сама придет в "Прямой эфир". По словам Чубченко, Доронина ожидала, что останется президентом МХАТа, будет руководить художественным советом, влиять на репертуарную политику театра, но этого не произошло. "Ее ввели в заблуждение. Ей дали несколько человек, как объяснили, помощников, которые должны были ей помогать в трудном, нелегком деле", – пояснил артист.

Между тем искусствовед Галина Ореханова заявила, что Доронина не чувствует себя обманутой. Она сообщила, что тоже общалась с актрисой.

Высказался о скандале помощник художественного руководителя МХАТа имени Горького Валентин Клементьев. Он отметил, что Татьяна Доронина стала президентом театра и у нее осталось достаточно полномочий.