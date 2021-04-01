Харламов и Батрутдинов оголили зад перед ошарашенными гостями

В новом выпуске своего ютуб-шоу Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов решили развлекать гостей собственным голым задом.

Резиденты Comedy Club ведут свое юмористическое шоу на "Ютуб" под названием "Ошуительное Хоу". На онлайн-платформе комики не чувствуют себя скованными хоть какими-то цензурными рамками, поэтому с легкостью пускаются во все тяжкие. Пример тому – новый выпуск, в котором Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов принимали у себя в гостях коллег-юмористов Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова.

В ходе беседы комики провели импровизированную репетицию будущего шоу Мусагалиева. Как объяснил Азамат, цель шоу – рассмешить членов противоположной команды, как только между ними опустится занавеска. В ответ Харламов и Батрутдинов не стали долго думать, а просто спустили штаны, продемонстрировав гостям свои голые ягодицы. Этот поступок буквально ошарашил и в то же время рассмешил приглашенных комиков. Мусагалиев явно не ожидал такого хода, поэтому поспешил перевести разговор.

После незапланированного стриптиза Харламов рассказал коллегам, как он пережил коронавирус. Шоумен переболел опасным недугом еще осенью. Юморист нашел в себе силы посмеяться над вирусом и сообщил, что лично он в результате болезни потерял четыре килограмма. В основном Гарик Харламов похудел в тех местах, которые надежно скрыты одеждой.