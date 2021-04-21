Сын Валерии травмировался на отдыхе

22-летний Арсений Шульгин неудачно прыгнул с яхты, когда певица Валерия с семьей отдыхала в Дубае.

Недавно звездное семейство отдыхало в Арабских Эмиратах и радовало поклонников фотографиями с теплого моря. Сегодня Арсений Шульгин в своем инстаграм-аккаунте вспомнил о неудачном прыжке, который он тогда совершил. Сын певицы показал видео и рассказал, что во время прыжка он неправильно захлестнул ноги назад. Теперь молодой человек жалуется на боли в пояснице. Сын певицы Валерии посоветовал беречь спину всем тем, кто не умеет нырять с высоты.

Напомним, что совсем недавно проблемы со здоровьем возникли и у супруги Арсения Лианы. Невестка знаменитости почувствовала себя плохо и упала в обморок прямо на улице. После женщина была госпитализирована и лежала под капельницами. Врачи выяснили, что молодая мама страдает анемией или малокровием. Лиана и Арсений стали родителями 1 января этого года – они подарили знаменитой бабушке очаровательную внучку Селин.

Арсений сделал будущей жене предложение летом прошлого года и даже запечатлел это волнительное событие на скрытую камеру. Уже в августе молодые люди поженились, а через пять месяцев на свет появилась их малышка. Шульгин также присутствовал на родах жены. Певица Валерия стала счастливой бабушкой и теперь никогда не отказывается посидеть с внучкой.