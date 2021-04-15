"Вплоть до онкологии": врач прокомментировал состояние госпитализированной невестки Валерии

Невестка певицы Валерии неделю назад была экстренно госпитализирована с обмороком. Врачи обеспокоены ее состоянием.

Лиана Шульгина 1 января родила Валерии внучку. Сын певицы Арсений Шульгин души не чает в своей семье. Однако не все так гладко – неделю назад Лиана внезапно потеряла сознание на улице. Ее положили в больницу, где она провела неделю. Врачи поставили ей диагноз анемия.

По мнению врача-эндокринолога Марии Кальчевской, такая ситуация может быть ярким сигналом о наличии серьезных проблем со здоровьем молодой мамы, а также новорожденного ребенка.

Если анемия началась у Лианы Шульгиной еще во время беременности, то это чревато нарушениями мозгового кровообращения плода, что может привести к задержке развития ребенка. Также анемия может являться лишь симптомом серьезных проблем. Необходимо комплексное обследование.

"Все зависит от того, сколько она ходит с анемией. Если во время беременности у нее была анемия, то у ребенка может быть задержка развития. Ткани мозга при такой ситуации не снабжаются кислородом. Сама по себе анемия не так страшна. Но она может быть серьезным симптомом болезней, вплоть до онкологии и лейкоза", – рассказала в беседе с "Дни.ру" врач-эндокринолог Мария Кальчевская.

Ранее терапевт Дарья Щербакова рассказала в разговоре с "Дни.ру", что такое состояние у Лианы Шульгиной могло возникнуть из-за недосыпа и несбалансированного питания. Невестка Валерии нуждается в помощи, так как возможно молодая мать просто не рассчитала свои силы.