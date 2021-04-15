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Малокровие и серьезные риски: врач рассказал о состоянии рухнувшей на улице невестки Валерии

Малокровие и серьезные риски: врач рассказал о состоянии рухнувшей на улице невестки Валерии

Невестка российской певицы Валерии Лиана Шульгина потеряла сознание на улице. Врач рассказал о ее состоянии.

Продолжение: "Вплоть до онкологии": врач прокомментировал состояние госпитализированной невестки Валерии
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Жена сына Валерии Лиана Шульгина недавно впервые стала матерью. 1 января у Арсения и Лианы родилась дочь Селин. Судя по всему, такой новый опыт и обрушившаяся на девушку популярность звездной семьи дали о себе знать.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Во время очередной прогулки Лиана Шульгина потеряла сознание. Это произошло внезапно прямо на улице. После этого ее экстренно госпитализировали. Девушка довольно долго не выходила на связь, и поклонники семейства забеспокоились.

В своем "Инстаграм" невестка Валерии сообщила, что всю прошлую неделю лежала в больнице. По ее словам, самочувствие у нее было ужасное. У нее была сильная слабость. Девушке делали капельницы.

Врачи поставили Лиане Шульгиной диагноз анемия. Другими словами этот термин описывают как "малокровие". Состояние чревато серьезными последствиями, если не предпринять своевременные меры, сообщила в беседе с "Дни.ру" врач-терапевт Дарья Щербакова.

"Риски всегда есть. Она родила не так давно, у нее низкий гемоглобин. Скорее всего, плохо питается, мало отдыхает. Это объяснимо, она молодая мама, и все время с ребенком и силы не восполняет. Возможно мало ест мяса. Анемия это малокровие в народе. Низкий гемоглобин, отсюда и слабость, и низкое давление. Надо питаться нормально и отдыхать вовремя", – рассказала Дарья Щербакова.

Возможно, девушке нужна помощь по уходу за ребенком, но пара неоднократно заявляла, что отказывается от любого содействия обеспеченных родителей. К слову, бабушка Валерия никогда не была против лишний раз посидеть с внучкой.

Напомним, о романе сына певицы Валерии Арсения Шульгина и Лианы Волковой стало известно в конце 2019 года. До нее наследник звезды состоял в отношениях с моделью Анной Шеридан.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 17:32 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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