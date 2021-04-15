Малокровие и серьезные риски: врач рассказал о состоянии рухнувшей на улице невестки Валерии

Невестка российской певицы Валерии Лиана Шульгина потеряла сознание на улице. Врач рассказал о ее состоянии.

Жена сына Валерии Лиана Шульгина недавно впервые стала матерью. 1 января у Арсения и Лианы родилась дочь Селин. Судя по всему, такой новый опыт и обрушившаяся на девушку популярность звездной семьи дали о себе знать.

Во время очередной прогулки Лиана Шульгина потеряла сознание. Это произошло внезапно прямо на улице. После этого ее экстренно госпитализировали. Девушка довольно долго не выходила на связь, и поклонники семейства забеспокоились.

В своем "Инстаграм" невестка Валерии сообщила, что всю прошлую неделю лежала в больнице. По ее словам, самочувствие у нее было ужасное. У нее была сильная слабость. Девушке делали капельницы.

Врачи поставили Лиане Шульгиной диагноз анемия. Другими словами этот термин описывают как "малокровие". Состояние чревато серьезными последствиями, если не предпринять своевременные меры, сообщила в беседе с "Дни.ру" врач-терапевт Дарья Щербакова.

"Риски всегда есть. Она родила не так давно, у нее низкий гемоглобин. Скорее всего, плохо питается, мало отдыхает. Это объяснимо, она молодая мама, и все время с ребенком и силы не восполняет. Возможно мало ест мяса. Анемия это малокровие в народе. Низкий гемоглобин, отсюда и слабость, и низкое давление. Надо питаться нормально и отдыхать вовремя", – рассказала Дарья Щербакова.

Возможно, девушке нужна помощь по уходу за ребенком, но пара неоднократно заявляла, что отказывается от любого содействия обеспеченных родителей. К слову, бабушка Валерия никогда не была против лишний раз посидеть с внучкой.

Напомним, о романе сына певицы Валерии Арсения Шульгина и Лианы Волковой стало известно в конце 2019 года. До нее наследник звезды состоял в отношениях с моделью Анной Шеридан.