Отберет внимание и любовь: сын приревновал Шепелева к новорожденному брату

Шоумен рассказал, что старший наследник переживал и страдал. Ему казалось, что братик отберет у него внимание и любовь отца. Ребенок сообщил папе о своих страхах.
Дмитрий Шепелев заверил ребенка, что между ними ничего не поменяется. Но, по словам шоумена, перед рождением малютки Платона "накрыло" так, что он не мог заниматься уроками. Мальчишка ни на чем не мог сосредоточиться.
Когда телеведущий забрал невесту Екатерину Тулупову с новорожденным из роддома, дети встретили их очень трогательно. После этого в семье воцарилась гармония. Дмитрий Шепелев отметил, что и Платон, и дочь Екатерины от первого брака Лада отнеслись к братику с большой нежностью и трепетом.
Напомним, Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз в марте этого года. Теперь они вместе с любимой воспитывают троих детей на двоих. Старшего сына шоумену родила Жанна Фриске в 2013 году. Отметим, что Дмитрий Шепелев очень трепетно подошел к отцовству. Телеведущий с избранницей посетили психологов, чтобы правильно подготовить старших детей к важному событию.
Как писали "Дни.ру", ранее Дмитрий Шепелев рассказал, что устроил Платону на день рождения страшный театрализованный квест. Вечеринка очень понравилась как имениннику, так и его маленьким гостям.
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