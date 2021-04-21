Черная полоса: овдовевшую Елизавету II пришибло новостью о смерти близкого человека

В день похорон мужа до королевы дошла еще одна печальная новость. Близкий друг семьи скончался.

Сэр Майкл Освальд был дорогим человеком для Елизаветы. Долгое время он активно работал на семью и всегда был долгожданным гостем королевы. В свое время он был советчикам по лошадиным гонкам еще матери Елизаветы, а позднее начал сотрудничество и с ней самой. Последние несколько лет Освальд боролся за жизнь. Члены первой семьи Великобритании позаботились о том, чтобы ему оказали всю необходимую помощь, но медики не смогли спасти его.

Отношения Елизаветы и Майкла были тесными и доверительными. Раньше она не приезжала на скачки без него. Трагическая новость об уходе друга оказала сильное влияние на королеву. Она узнала о смерти Майкла Освальда за несколько часов до похорон мужа принца Филиппа.

Приятель Майкла Освальда рассказал, что покойный был невероятно привязан как к Елизавете, так и к ее родительнице. Он был человеком эмоциональным и искренне радовался успехам королевских лошадей.

Напомним, похороны супруга королевы Елизаветы принца Филиппа состоялись в прошлые выходные. Еще при жизни он говорил, что не хочет громких и экстравагантных церемоний. Семья послушала Филиппа и исполнила его последнюю волю. На траурном мероприятии присутствовали лишь самые близкие члены королевской семьи.

