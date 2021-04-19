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Шоу-бизнес
Тайный знак: Миддлтон своим видом спровоцировала разговоры о покойной принцессе Диане

Тайный знак: Миддлтон своим видом спровоцировала разговоры о покойной принцессе Диане

Герцогиня Кембриджская появилась на похоронах принца Филиппа в экстравагантном образе. Многие осознали, что где-то уже видели похожие наряды.
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Так, публика отметила, что костюм Кейт Миддлтон как будто бы был вдохновлен стилем покойной свекрови. Она надела темную шляпу, маленькое черное платье бренда Roland Mouret и длинное классическое пальто любимой фирмы принцессы Дианы. На ногах у герцогини были лодочки, а перчатка и клатч оказались идеально подобраны к наряду.

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 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Взгляды многих были прикованы к украшениям герцогини Кембриджской. Принцесса Диана, как известно, любила жемчуг и для особых выходов предпочитала именно перламутровые украшения. Жемчужное колье журналисты узнали сразу. Именно в нем мать принца Уильяма активно посещала мероприятия в 70-х годах. Сейчас ювелирное изделие является собственностью королевы Елизаветы. Сообщается, что члены семьи имеют право заимствовать украшения у правящего монарха.

Специалисты полагают, что таким образом Кейт Миддлтон поддержала супруга и его младшего брата принца Гарри. Вся семья скорбит по ушедшему принцу Филиппу. Он не дожил до ста лет лишь пару месяцев.

Напомним, принц Филипп скончался девятого апреля. После смерти мужа королевы в Великобритании был объявлен национальный траур. 17 апреля его похоронили в Виндзорском замке. Семья исполнила последнюю волю принца: он не хотел пышной церемонии. В тот день рядом были лишь члены семьи.

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Фото: Pool/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 19 апреля 2021, 15:11 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Миддлтон затмила голливудских звезд на церемонии BAFTA

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