Ягудин высказался о попавших в Сеть откровенных фото жены

В 2014 году Татьяна Тотьмянина снялась практически обнаженной для мужского журнала Playboy. Фигуристка настолько впечатлила читателей, что снимки быстро попали в Сеть, поэтому чтобы увидеть откровенные фотографии супруги Алексея Ягудина, не обязательно иметь тот выпуск издания.
Накануне олимпийский чемпион решил провести в "Инстаграм" рубрику "Вопрос-ответ" и поговорить на интересующие подписчиков темы. В этот момент один из поклонников решил поинтересоваться, что думает Ягудин об откровенной фотосессии супруги и нравятся ли ему такие снимки.
Алексей отметил, что не понимает, как такие красивые кадры могут оставить равнодушным. Спортсмен в восторге от откровенной фотосессии Татьяны. Также фигурист признался, что вовсе не является ревнивым человеком.
Напомним, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли свадьбу в 2016 году в Красноярске, но их отношения начались гораздо раньше. В 2009-ом фигуристка подарила возлюбленному первую дочь, а спустя шесть лет – вторую наследницу. Пара не торопилась регистрировать брак, так как равнодушно относилась к штампу в паспорте.
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