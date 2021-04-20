"Стесняюсь про это говорить!": неожиданные откровения Дюжева о сомнениях, грехах и сыновьях

Дмитрий Дюжев уже более двадцати лет играет в театре и снимается в кино. Он успел получить звание Заслуженного артиста и массу профессиональных наград. Но до сих пор сомневается в правильности выбранного пути.

"Я стесняюсь про это говорить, – пояснил артист. – Недавно посмотрел фильм под названием "Где ты, Адам?!", в котором речь идет про расположенный на Афоне монастыре. И его настоятель сказал такую фразу: "Я жалею о двух вещах – что когда-то стал монахом и что до сих пор посвящаю в монахи других". Для меня это было что-то невероятное – мир перевернулся! Как настоятель святой горы мог это вслух сказать?! Но именно тогда я понял, что у настоящего профессионала случается в жизни такой момент, когда он начинает сомневаться: "А правильно ли я выбрал свой путь?! Правильно ли я отдаю свою жизнь этой профессии? Может быть, я смог бы реализоваться в ином ремесле или деле?" И признаваться в этом не стыдно и не страшно. Это означает, что ты, претерпевая жизненные испытания, продолжаешь заниматься любимым делом, а за тобой уже идут поколения, которые учатся у тебя, цитируют тебя".

Но вот в том, пойдут ли по актерской стезе его дети – 12-летний Иван и 6-летний Дмитрий – Дюжев пока не уверен.

"Когда находишься внутри кадра, внутри своего персонажа, чувствуешь его эмоции, а потом слышишь слова режиссера "Стоп! Снято! Это было здорово!" – это огромное счастье, лучшее что есть в нашем мире, – уверяет артист. – Настоящий профессионал, мастер своего дела знает, насколько тернист его путь. Но не всякий мастер будет тянуть своих детей, поскольку знает, что актерская профессия далеко не всегда может быть успешной, прибыльной, стабильной. Актерская профессия – это всегда поездки, отсутствие распорядка еда и сон не по расписанию".

Оба сына актера носят его знаменитую фамилию. И, по его словам, в этом есть и плюсы, и минусы. "Иногда к сыну в школе подходят одноклассники и говорят: "А мои родите твоего папу не любят!" – рассказал Дюжев. – Или говорят, что, мол, про меня что-то такое написали в Интернете. Но это, к счастью, единичные случаи. К тому же я подготовил сына к тому, что к нему всегда будет особое внимание, отношение и требования. Сказал ему, что весь класс может так сделать, а ты нет, потому что иначе будет шум на всю школу и про это даже в новостях могут сказать. Он с первого класса принял эту ответственность – знает, что не имеет права ни на один грех, ни на одну ошибку".

В школу, как уверяет Дюжев, ходит чаще его супруга – сотрудница нефтяной компании Татьяна Зайцева. "С ней педагогам удается говорить более прямо и открыто, а меня, наверное, боятся, смущаются моей медийности, и я слышу только, что у сына все хорошо и положительно", – улыбается актер.