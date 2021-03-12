Красивая пара: венчанного Дюжева засняли в объятиях Воробей

Ах, эти актеры! Любят они провоцировать народ! Вот и очередное звездное фото дало повод дял светских сплетников почесать языками.

Личная жизнь Дмитрия Дюжева не менее интересна его ролей. В 2003-м у него был роман с балериной Анастасией Меськовой, однако он закончился вскоре после того, как пара стала жить вместе. Потом артист встречался с Натальей Швец, с которой даже готовились к свадьбе, но расстались. А 14 февраля 2008 года в Грибоедовском ЗАГСе Москвы Дюжев женился на Татьяне Зайцевой. Позже они обвенчались.

Поэтому удивлению поклонников не было предела, когда они увидели кадр, на котором Дмитрий Дюжев обнимает Елену Воробей!

У Елены, напомним, было два фиктивных брака, в чем она призналась Лере Кудрявцевой в передаче "Секрет на миллион". С третьим супругом – актером питерского театра "Буфф" Андреем Кислюком – они прожили вместе 10 лет. Потом было еще несколько романов. Наконец, стало известно, что очередной возлюбленный Воробей – звукорежиссер ее коллектива Александр Калищук, который ради этой связи даже с женой.

Вероятно, объятия Воробей и Дюжева – всего лишь дружеские. Они знакомы много лет. И, судя по антуражу вокруг, встретились за кулисами какого-то театра. "В объятиях Димы Дюжева я кажусь совсем Дюймовочкой, не так ли?! Дима выше меня почти на две головы, и я при этом на высоченных каблуках!", – подписала кадр артистка.