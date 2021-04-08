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Фото: Wiese/ face to face/ www.globallookpress.com Фото: F. S/ AdMedia/ www.globallookpress.com
Фото: Famous/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com Фото: Ursula Duren/ dpa/ www.globallookpress.com Фото: www.instagram.com /lucas_portman

Яблоко от яблони: самые красивые сыновья голливудских знаменитостей

Родиться в звездной семье – это полдела. Часто детям знаменитых родителей приходится работать в два раза усерднее, чтобы добиться успеха.
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К концу 2010-х дети многих знаменитостей достигли совершеннолетия и стали самостоятельно строить карьеру. Издание "Дни.ру" решило сделать подборку самых красивых и успешных сыновей голливудских звезд.

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Бруклин Бекхэм

Фото: Wiese/ face to face/ www.globallookpress.com

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и экс-солистки Spice Girls Виктории Бекхэм, 22 года.

Бруклин – старший наследник звездной династии. С детства мальчик увлекался футболом – что не удивительно, учитывая род деятельности его отца. Однако со временем парень почувствовал в себе творческое начало и отдалился от спорта.

Молодой человек увлекся фотографией и за несколько лет преуспел в этом деле. Бруклин Бекхэм сотрудничает с многими модными домами и делает снимки для обложек глянцевых журналов.

Несмотря на юный возраст, молодой человек уже встретил свою любовь. Парень планирует жениться на модели Николе Пельтц, в прошлом году он сделал девушке предложение.

Дилан Броснан

Фото: F. S/ AdMedia/ www.globallookpress.com

Сын актеров Пирса Броснана и Кили Шэй Смит, 24 года.

Молодой человек в прошлом году окончил Школу кинематографического искусства USC. В копилке парня несколько ролей в большом кино. Дилан известен по фильмам "Вне досягаемости" (2015), "Отравленный рай" (2018) и "Клуб молодых мотиваторов" (2018). Также юноша занимается музыкой и поет в группе Raspberry Blonde.

Впрочем, основным родом деятельности длинноволосого красавца является моделинг. Парень недавно дебютировал на Неделе моды в Париже. Дилан Броснан успел посотрудничать с такими гигантами, как YSL и Burberry.

Дэмиан Херли

Фото: Ursula Duren/ dpa/ www.globallookpress.com

Сын актрисы Элизабет Херли и бизнесмена Стива Бинга, 19 лет.

Мальчик с детства восхищался своей мамой, с которой у него довольно близкие отношения. С биологическим папой у Дэмиана общение не сложилось, так как бизнесмен долгое время отказывался признавать отцовство, а затем просто самоустранился от воспитания наследника.

Дэмиан Херли делает первые шаги в модельном бизнесе. Парень вырос настоящим красавцем, причем гены актрисы взяли свое, и на некоторых снимках его можно перепутать с родительницей. Юноша не стесняется экспериментировать, поэтому участвует в рекламе косметики и появляется на плакатах с макияжем и роскошной укладкой.

Лукас Портман

Фото: www.instagram.com /lucas_portman

Сын модели Натальи Водяновой и британского аристократа Джастина Портмана, 19 лет.

Молодой человек владеет английским, французским и русским языками. У парня весьма необычные хобби: он в восторге от конного спорта, рыбалки, серфинга и лыж.

Пару лет назад Лукас дебютировал в качестве модели на показе Вalmain. Также он занимается поддержкой благотворительного фонда "Обнаженные сердца", над которым шефствует его мама. Например, молодой человек принял участие в благотворительном забеге, доход от которого пошел в фонд.

Недавно стало известно, что Лукас Портман попробовал себя в качестве дизайнера. Парень выпустил линейку кроссовок под маркой Fashion Baby.

Рафферти Лоу

Фото: Famous/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com

Сын актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост, 24 года.

В начале своей карьеры Рафферти занимался моделингом. Парень успел сняться для рекламных кампаний нескольких топовых брендов, таких как Topman и Dolce & Gabbana.

Вскоре наследник актерской династии решил пойти по стопам родителей и заняться кино. Парень уже успел сняться в нескольких лентах: "Потрошители", "Контакт", "Афера Оливера Твиста". Правда, пока его успехи в этом направлении более чем скромные – впрочем, у парня еще все впереди.

Также Рафферти Лоу занимается музыкой. У него есть собственная группа "Outer Stella Overdrive".

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Фото: www.instagram.com/ lucas_portman
Автор: 8 апреля 2021, 01:59 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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