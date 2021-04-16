Ургант посмеялся над американской "Иронией судьбы"

Новость о съемках голливудской версии культовой советской картины Иван Ургант нашел очень забавной.

На днях в прессе появилась информация о том, что российский кинорежиссер Марюс Вайсберг планирует снять ремейк "Иронии судьбы" с участием голливудских актеров. Иван Ургант решил прокомментировать эту новость в своем вечернем шоу на Первом канале.

Телеведущий попытался представить, куда будет лететь главный герой нового фильма – возможно, из Бостона в Мемфис. В связи с тем, что в Америке люди не ходят в баню, да и отмечают в основном не Новый год, а Рождество, шоумен предположил, что самая известная фраза главного героя будет звучать так:

"Мы каждое 24-ое декабря с друзьями ходим в церковь".

Развеселившийся шоумен также предложил свою версию актерского состава для новой картины. По мнению Урганта, для успеха режиссеру необходим темнокожий актер, например, им может стать Махершала Али. На роль Нади артист предложил Кристен Стюарт, которая будет представлять нетрадиционный подход к личной жизни. В роли Ипполита ироничный телеведущий видит Дуэйна Джонсона. Однако, как заметил сам Ургант, уговорить актеров такого уровня сниматься в картине российского режиссера будет довольно трудно.

На самом деле актерский состав для голливудской версии фильма уже подобран, главные роли исполнят блистательные Эмма Робертс и Томас Манн. Начало съемок запланировано на лето этого года, и Вайсберг, известный своими пародийными кинокомедиями, уже приступил к работе. Несмотря на иронию Ивана Урганта, проект уже получился статус международного и предварительное название "About Fate".