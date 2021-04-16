Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Смерть принца Филиппа

Топ новостей недели

Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
партнеры
Пятница
16 апреля
Лента новостей
21:27
Девушка зарезала отца и сбежала на его машине с любовником
20:48
Армия Украины обстреляла монастырь в Донбассе
20:35
Ургант посмеялся над американской "Иронией судьбы"
20:10
В Казахстане потерпел крушение самолет
20:03
Водитель звезды Comedy Club устроил драку в центре Москвы
20:00
Зейналова сообщила о кардинальных переменах в жизни
19:30
"Должен поставить на ноги": сын известного актера бросил ребенка на престарелого отца
19:25
"До сих пор скучаю по Алеше": любовница Булдакова призналась в их многолетней связи
19:14
Стало известно о вопросе вхождения Украины в состав Евросоюза
19:11
В Пензе 71-летнего учителя арестовали за педофилию
18:50
Зеленский вернется в шоу Малахова
18:46
"Упадок сил и истощение организма": Волочкова попала в больницу
18:28
А вдруг проклянет! Звукорежиссер слил в Сеть необработанный голос Пугачевой
18:08
Молодая жена спасла Шуфутинского от депрессии
18:06
Куда лучше вложить деньги? Россиянам дали совет
17:58
Проблемный стояк Билана нуждается в акте
17:35
Попавшемуся с наркотиками Тиме Белорусских вынесли приговор
17:25
В России ответили на слова Зеленского о судьбе Крыма: Отрабатывает повестку иностранных кураторов
17:01
Беременна от свидетеля: обвиняемую в смерти Марьянова не успели посадить в тюрьму
16:37
"Может снова вспыхнуть": Тимати готовится к возвращению бывшей участницы "Холостяка"
16:25
Не успевший развестись с Кардашьян Уэст заговорил о новом романе: Творческая личность
15:59
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
15:49
"Точно проблемы": Бритни Спирс опубликовала призыв о помощи
15:44
"Это из детства": Пугачева призналась в опасном пристрастии
15:44
Мать сделала заявление о новом браке Аршавина
14:56
"Ну было и было!": Карина Кросс рассказала о преступном прошлом
14:49
Полное обескровливание экономики: как санкции США добьют зарплаты и пенсии россиян
14:19
"Человеческие условия": больному зеку Ефремову организовали романтическое свидание
14:15
"А есть запасные иголки?": Гузееву обкололи в эфире Первого канала
14:06
Пенсионная система в России может провалиться – эксперты ВШЭ
14:02
Зеленский назвал строительство "Северного потока – 2" энергетической войной
13:57
Шизофрения и паранойя: жену Алибасова упекли в психушку на 24 года
13:52
Показавшую округлившийся живот Варнаву поздравляют с беременностью
13:29
Россиян могут начать регистрировать на "Госуслугах" при рождении
13:25
"Нас больше нет": обруганный экс-супруг Началовой нанес удар Долиной
13:14
"Ешь червей": желающему вернусь советские пятилетки Певцову дали под дых
13:12
Сотрудники ГИБДД назвали самые опасные виды дорожных аварий
13:05
Маленькая дочь блистательно перепела главный хит Пугачевой
13:04
Дороги "встанут" намертво: москвичей предупредили о жутких пробках из-за дачников
12:57
Порядок начисления пенсий изменился для некоторых россиян
12:40
"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
12:33
"Это непорядочно": коллега бросил камень в огород Гогунского
11:53
Беременная Горбань получила неожиданное предложение
11:44
"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
11:37
Вид Яковлевой в траурном наряде с бутылкой вызвал шок
11:28
В Подмосковном Сергиевом Посаде прикрыли подпольную нарколабораторию
11:17
В России изменился порядок получения ИНН
11:13
Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло на 8,9 тысячи
11:12
"Жестокий, эгоистичный": бывшая жены облила покойного Шукшина помоями
11:05
СМИ: Военный сообщил о готовности Украины нанести первый удар по России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна
Кудрявцева сурово наказала Разина за длинный язык
"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой
Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям
Шоу-бизнес
Ургант посмеялся над американской "Иронией судьбы"

Ургант посмеялся над американской "Иронией судьбы"

Новость о съемках голливудской версии культовой советской картины Иван Ургант нашел очень забавной.
прочитано 300 раз

На днях в прессе появилась информация о том, что российский кинорежиссер Марюс Вайсберг планирует снять ремейк "Иронии судьбы" с участием голливудских актеров. Иван Ургант решил прокомментировать эту новость в своем вечернем шоу на Первом канале.

ПО ТЕМЕ

Женатый Ургант оправдал появление компании голых девушек в отеле

"Привыкаем к идиотизму": Ургант поглумился над тяжелобольным Губиным

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Телеведущий попытался представить, куда будет лететь главный герой нового фильма – возможно, из Бостона в Мемфис. В связи с тем, что в Америке люди не ходят в баню, да и отмечают в основном не Новый год, а Рождество, шоумен предположил, что самая известная фраза главного героя будет звучать так:

"Мы каждое 24-ое декабря с друзьями ходим в церковь".

Развеселившийся шоумен также предложил свою версию актерского состава для новой картины. По мнению Урганта, для успеха режиссеру необходим темнокожий актер, например, им может стать Махершала Али. На роль Нади артист предложил Кристен Стюарт, которая будет представлять нетрадиционный подход к личной жизни. В роли Ипполита ироничный телеведущий видит Дуэйна Джонсона. Однако, как заметил сам Ургант, уговорить актеров такого уровня сниматься в картине российского режиссера будет довольно трудно.

На самом деле актерский состав для голливудской версии фильма уже подобран, главные роли исполнят блистательные Эмма Робертс и Томас Манн. Начало съемок запланировано на лето этого года, и Вайсберг, известный своими пародийными кинокомедиями, уже приступил к работе. Несмотря на иронию Ивана Урганта, проект уже получился статус международного и предварительное название "About Fate".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 20:35 Источник: Ютуб, "Вечерний Ургант" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун
Эксперт Шрайбман: Власть в Белоруссии находится на последнем рубиконе
МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться
Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне "кормления завтраками"

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Валентину Талызину могут похоронить рядом с мамой на Ваганьковском кладбище

Место указано
Шоу-бизнес

Беременна от свидетеля: обвиняемую в смерти Марьянова не успели посадить в тюрьму

Обвиняемая может избежать уголовного срока
Шоу-бизнес

"Упадок сил и истощение организма": Волочкова попала в больницу

Истощенная балерина оказалась в клинике
Шоу-бизнес

Молодая жена спасла Шуфутинского от депрессии

Новая муза во всем потакает шансонье

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+