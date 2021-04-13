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Шоу-бизнес
"Размахивают бельем": Ургант поднял на смех Лазарева и Топалова

"Размахивают бельем": Ургант поднял на смех Лазарева и Топалова

Ведущий славится своими колкими комментариями в адрес звезд шоу-бизнеса. На этот раз под удар попали экс-солисты популярной в 2000-х группы.
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В программе "Ну-ка, все вместе!" Сергей Лазарев и Влад Топалов решили вернуть своих давних поклонников в былые времена. Они выступили вместе и исполнили один из своих хитов. Событие активно обсуждалось в Сети, а потрясенные обожатели ликовали. Ироничный Иван Ургант просто не мог обойти сенсацию стороной.

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Сергей Вячеславович Лазарев Певец

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

В своей постоянной новостной рубрике ведущий прокомментировал ситуацию. Он сказал, что теперь им нечего больше делить, так как один из исполнителей счастливо женат и имеет ребенка, а у второго просто есть дети. Он сравнил Smash! с группой Daft Punk и сообщил, что ему это все напоминает доказательство закона сохранения дуэтов: один распался, а второй воссоединился.

Иван Ургант подчеркнул, что сейчас огромное количество женщин вылетают на улицы и радостно "размахивают бельем" с криками о возвращении любимого коллектива. Однако, по мнению ведущего, это не очень впечатляет их внуков, которые говорят "бабушкам", что это – "криндж", и отчаянно пытаются вернуть их домой.

Напомним, популярный дуэт распался в 2006 году. Его создал отец Влада Топалова, когда наследнику было всего лишь 15 лет. Талантливые молодые люди быстро завоевали сердца поклонников, а в 2002 году заняли первое место на конкурсе "Новая волна". Сейчас исполнители называют себя не просто коллегами, но и близкими друзьями.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 10:17 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

От смешной челки до бороды: как менялся Сергей Лазарев

комментарии

Ответить:

Гость684899
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Гость693826
Топалов, остудись. Лазарев женат. Еще не вечер, может дождешься
Женат или замужем???
Гость685075
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Как надоел этот Ургант, когда его уберут?
Гость694570
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А Урганту до всего есть дело((. Было бы простительно, если бы его "шутки" хоть немного были бы похожи на шутки
Гость693826
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Топалов, остудись. Лазарев женат. Еще не вечер, может дождешься
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