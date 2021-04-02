Беременность перевернула жизнь Высоцкой с ног на голову

Юлия Высоцкая – мама двоих детей. Как оказалось, беременность перевернула ее жизнь с ног на голову.

Супруга Андрея Кончаловского стала новой гостьей программы "Скажи Гордеевой". Юлия Высоцкая является успешной актрисой, ведет собственное кулинарное шоу, занимается спортом и при этом успевает уделять время семье. Однако, по словам артистки, она не знает, является ли это все смыслом ее жизни.

Актриса вспомнила, как ходила беременной. У нее была подруга, которая часто говорила, что обожает быть в положении. "Я родила и поняла, в чем смысл моей жизни", – отмечала знакомая Юлии Высоцкой. По словам артистки, тогда она про себя думала, что и так знает, в чем ее смысл.

Правда, отметила артистка, с годами ей удалось наконец понять, что имела в виду подруга. "Продолжение и вообще это чувство любви, которое ты испытываешь к ребенку, это гораздо сильнее карьеры, всего", – призналась Юлия Высоцкая. Беременность и рождение детей позволили артистке полностью пересмотреть свои взгляды.

Также в беседе с Екатериной Гордеевой актриса рассказала о венчании с Андреем Кончаловским. Это случилось в январе 2019 года в Пскове. Событие стало шоком не только для журналистов, но и для близких пары. Как отметила Юлия Высоцкая, это были два незабываемых дня.

"Одни из тех впечатлений в жизни, которые, наверное, меня сделали чуть-чуть лучше", – считает артистка.