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"Не было чувств": известный артист рассказал о мольбах и разводе Высоцкой

"Не было чувств": известный артист рассказал о мольбах и разводе Высоцкой

Звезда отечественных сериалов Анатолий Кот рассказал, почему женился на коллеге по цеху Юлии Высоцкой. Знаменитости были супругами в 90-е.
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По словам актера Анатолия Кота, с Юлией Высоцкой он познакомился в годы студенчества. Знаменитости вместе учились в Белорусском театральном художественном институте, там и завязалась их дружба.

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Высоцкой предложили работу в минском театре Янки Купалы. Артистку из России могли принять в труппу при условии получения гражданства Белоруссии. Проблема требовала немедленного решения. Чтобы не потерять место, Юлия решилась на фиктивный брак. Дело оставалось за малым – найти мужа из местных.

"Мы отыграли спектакль, приходит Юлия и говорит: "Толь, ну будь моим мужем!" – рассказал о мольбах приятельницы актер Анатолий Кот в свежем интервью.

Артист согласился помочь подруге. Однокурсники по-быстрому расписались в ЗАГСе и пошли каждый своей дорогой. Анатолий не помнит, сколько лет продлился его брак с Юлией и когда именно они развелись.

Кот подчеркнул, что никогда не любил Высоцкую. Юлия не брала его фамилию и не жила с ним. Анатолий опроверг слухи о страстном романе с коллегой по цеху. "У нас не было чувств: есть женщины, которых мы любим, а есть женщины-друзья", – поведал актер.

Высоцкая не забыла то, как однажды Кот выручил ее. Артисты все еще дружат.

Напомним, 1998 году Юлия Высоцкая вышла замуж за режиссера Андрея Кончаловского. Этот брак знаменитости был заключен с намерением создать семью. Артистка родила кинематографисту двоих детей – Марию и Петра.

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Фото:мPravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 14:00 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник
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