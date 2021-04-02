"Крайне тревожный звонок": Кожевникова вне себя из-за гей-скандала

Мария Кожевникова тревожится за русскую культуру из-за пропаганды гомосексуализма. Актриса против засилия ценностей ЛГБТ в нашей стране.

Артистка отреагировала на скорый выход на российские экраны ленты о гомосексуальной паре "Супернова". Мария Кожевникова уверена, что такие фильмы разрушают нашу культуру.

В появлении подобных картин звезда видит полную дискриминацию традиционных ценностей. "Это крайне тревожный звонок", - цитирует знаменитость "Царьград".

При этом Мария Кожевникова заявила, что считает невозможным лезть в отношения взрослых людей, но подчеркнула, что выступает против пропаганды того, что сейчас творится в Европе. Она напомнила, что в гомосексуальных парах с детьми нет отца или матери, а есть родитель №1 и №2.

Более того, согласно новым ценностям, переписываются детские книги со сказками. А неокрепшая психика, по мнению актрисы, может от этого пострадать.

Как писали "Дни.ру", Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей. В 2014 году артистка родила от супруга, бизнесмена Евгения Васильева, мальчика Ивана. Через год у пары появился на свет наследник Максим. В 2017-м у четы родился сын Василий.

