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"Вышвырнули с канала": Шепелев взорвался из-за подлой лжи

"Вышвырнули с канала": Шепелев взорвался из-за подлой лжи

Дмитрий Шепелев возмутился слухам и публикациям в Сети о том, что его якобы уволили с телеканала ТНТ.
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Шоумен решил расставить все точки над "i" в своем инстаграм-аккаунте. По словам телеведущего, о том, что программу "Ты как я" "сняли с эфира", он узнал из новостей в Инстаграм. Дмитрий Шепелев заявил, что не может смириться с заголовками типа "вышвырнули с канала".

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Шоумен отметил, что это грязная ложь. При этом он добавил, что не обижается, но ему жаль, что народ верит непроверенным новостям. Дмитрий Шепелев заключил, что не собирается пропускать умышленное зло и подлость.

Ведущий рассказал, что второй сезон "Ты как я" идет в эфире ТНТ. Поклонники поддержали шоумена, заверив, что с нетерпением ждут следующего выпуска. Также они отметили, что радоваться плохим новостям могут только недалекие и плохие люди.

Напомним, ранее продюсер Олеся Сазыкина заподозрила, что у ставшего недавно во второй раз отцом телеведущего есть финансовые трудности. Она отмечала, что ему будет сложно содержать троих детей: сына от покойной Жанны Фриске, дочь от невесты Ладу и новорожденного наследника.

По словам продюсера, Дмитрий Шепелев никогда и не был баснословно богат. Она предположила, что если ведущего уволят с ТНТ, он не сможет обеспечивать семью.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 2 апреля 2021, 15:29 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость Отар
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Олеся ты заподозрела или перетерла тему с папой-ври! Он такой еще бредогениратор-не менее 10 статей получится тема одна а заголовки разные!!!
1

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