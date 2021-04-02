"Вышвырнули с канала": Шепелев взорвался из-за подлой лжи

Дмитрий Шепелев возмутился слухам и публикациям в Сети о том, что его якобы уволили с телеканала ТНТ.



Шоумен решил расставить все точки над "i" в своем инстаграм-аккаунте. По словам телеведущего, о том, что программу "Ты как я" "сняли с эфира", он узнал из новостей в Инстаграм. Дмитрий Шепелев заявил, что не может смириться с заголовками типа "вышвырнули с канала".

Шоумен отметил, что это грязная ложь. При этом он добавил, что не обижается, но ему жаль, что народ верит непроверенным новостям. Дмитрий Шепелев заключил, что не собирается пропускать умышленное зло и подлость.

Ведущий рассказал, что второй сезон "Ты как я" идет в эфире ТНТ. Поклонники поддержали шоумена, заверив, что с нетерпением ждут следующего выпуска. Также они отметили, что радоваться плохим новостям могут только недалекие и плохие люди.

Напомним, ранее продюсер Олеся Сазыкина заподозрила, что у ставшего недавно во второй раз отцом телеведущего есть финансовые трудности. Она отмечала, что ему будет сложно содержать троих детей: сына от покойной Жанны Фриске, дочь от невесты Ладу и новорожденного наследника.

По словам продюсера, Дмитрий Шепелев никогда и не был баснословно богат. Она предположила, что если ведущего уволят с ТНТ, он не сможет обеспечивать семью.