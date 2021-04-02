Счастливая Валерия поблагодарила любимого мужчину за ребенка

В начале года певица Валерия впервые стала бабушкой. Теперь каждый месяц звезда благодарит судьбу за такое счастье.

Накануне в личном блоге певицы появился снимок с сыном Арсением Шульгиным и его супругой Лианой. Артистка поздравила подписчиков с Днем смеха, а также отметила, что первое число каждого месяца – особенный день для ее семьи. "Селинке исполнилось три месяца (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Валерия.

Также знаменитость поблагодарила любимого мужчину и его супругу за счастье быть бабушкой. Стоит отметить, что артистка без ума от новорожденной внучки. В личном блоге певица часто делится снимками и видео с малышкой. Звезда обожает нянчиться с девочкой, давая возможность молодым родителям отдохнуть.

В комментариях к снимку супруга Арсения поблагодарила Валерию за такого невероятного сына. Поклонники присоединились к поздравлениям. "Какой сынок красавчик, становится мужественным", "Сын возмужал, похорошел! Отцовство на пользу", "Какая красивая семья. Загляденье", "Молодые родители так похожи друг на друга", "Счастья всем и побольше, радости, смеха и веселья", – написали в комментариях.

Напомним, в недавнем интервью Валерия рассказала, что несколько лет назад потеряла ребенка. Звезда давно мечтала снова стать матерью, однако у нее не получилось. По словам артистки, она чувствовала, что должен родиться сын.