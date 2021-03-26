“Как скелет”: обнажившаяся Валерия вызвала у россиян шок

52-летняя исполнительница опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фрагмент видео, на котором она занимается французским языком. При этом женщина сидит под тентом на пляже и демонстрирует свою точеную фигуру в раздельном купальнике.
Обычно поклонники певицы оставляют множество комплиментов по поводу внешнего вида всегда прекрасной Валерии, но в этот раз многие подписчики отметили в комментариях, что женщина чересчур худа и даже напоминает скелет. Кроме того, придирчивые фолловеры разглядели у Валерии синие стопы и заподозрили у нее проблемы с венами.
Ранее знаменитость рассказывала, что перед отпуском она в течение месяца питалась по специальной программе и похудела за это время на три килограмма. Но даже этот результат не удовлетворил певицу – она заявила, что должна сбросить еще два килограмма. Уже тогда фанаты пытались предостеречь звезду и удержать ее от излишнего похудения.
Напомним, что ранее Валерия разработала собственную линейку программ питания, основанную на ее многолетнем опыте в вопросах здоровой еды. Сама звезда предпочитает программу, включающую в себя веганские блюда и блюда из рыбы. Именно благодаря такому меню певица Валерия теперь может позволить себе пугающие поклонников фото в бикини.
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