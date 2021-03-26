“Как скелет”: обнажившаяся Валерия вызвала у россиян шок

Знаменитая артистка пребывает на отдыхе с семьей и радует поклонников собственными снимками в разных видах. Звезда не стыдится своей фигуры и часто делится кадрами в бикини. Если раньше поклонники в основном восхищались такими фото, то теперь замечают, что певица Валерия слишком худа.

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