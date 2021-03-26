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“Как скелет”: обнажившаяся Валерия вызвала у россиян шок

“Как скелет”: обнажившаяся Валерия вызвала у россиян шок

Знаменитая артистка пребывает на отдыхе с семьей и радует поклонников собственными снимками в разных видах. Звезда не стыдится своей фигуры и часто делится кадрами в бикини. Если раньше поклонники в основном восхищались такими фото, то теперь замечают, что певица Валерия слишком худа.
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52-летняя исполнительница опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фрагмент видео, на котором она занимается французским языком. При этом женщина сидит под тентом на пляже и демонстрирует свою точеную фигуру в раздельном купальнике.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Обычно поклонники певицы оставляют множество комплиментов по поводу внешнего вида всегда прекрасной Валерии, но в этот раз многие подписчики отметили в комментариях, что женщина чересчур худа и даже напоминает скелет. Кроме того, придирчивые фолловеры разглядели у Валерии синие стопы и заподозрили у нее проблемы с венами.

Ранее знаменитость рассказывала, что перед отпуском она в течение месяца питалась по специальной программе и похудела за это время на три килограмма. Но даже этот результат не удовлетворил певицу – она заявила, что должна сбросить еще два килограмма. Уже тогда фанаты пытались предостеречь звезду и удержать ее от излишнего похудения.

Напомним, что ранее Валерия разработала собственную линейку программ питания, основанную на ее многолетнем опыте в вопросах здоровой еды. Сама звезда предпочитает программу, включающую в себя веганские блюда и блюда из рыбы. Именно благодаря такому меню певица Валерия теперь может позволить себе пугающие поклонников фото в бикини.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
26 марта 2021, 16:55 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость673039
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Старая безголосая костлявая дура эта Валерия.Тошнит от нее и ее толстопузого мужлана.
Гость670837
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Валерия уже бабушка. Зачем бабки оголяются. Это просто неприлично.
саваоф
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сколько вам шрек заплатил, днище, что вы ее во все дыры пиарите, эту бездарную болонку
ВАСЬЯ
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Это не Дни, это днище.
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