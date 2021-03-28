"Совсем больные?": Валерию крепко приложили за методы воспитания ребенка

Известно, что знаменитая семейка отдыхает в Дубае. Новоиспеченные родители решили отдохнуть и призвали на помощь бабушку и дедушку. Похоже, что певица Валерия и ее супруг не справляются с возложенными на них обязанностями.

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