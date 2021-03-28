"Совсем больные?": Валерию крепко приложили за методы воспитания ребенка

Арсений и Лиана вместе с двухмесячной дочкой отправились загорать в ОАЭ. Туда же прилетели и звездные родственники молодой пары.
Несмотря на большое количество поклонников, семья певицы Валерии все же столкнулась с общественной травлей. Произошло это после того, как Иосиф Пригожин обнародовал в личном блоге ролик, на котором малышка купалась в бассейне.
На кадрах отчетливо видно, как заботливые бабушка и отец окунают Селин в хлорированную воду. Стоит отметить, что девочке вся эта процедура не пришлась по вкусу. В середине видео она даже начала плакать. Подобная реакция малышки побудила разъяренных подписчиков выступить с нравоучениями.
"Совсем больные? Зачем ребенка в хлорку опускаете? Да и еще в общем бассейне с кучей инфекций...", – недоумевают фанаты.
Внимательные мамочки тут же заявили, что деткам разрешено лишь купание в море, а подобных "рассадников вирусов" нужно обходить стороной. Напомним, певица Валерия частенько сталкивается с замечаниями подписчиков. Ранее писали, что артистка неправильно держит внучку, да и вообще плохо выполняет свою роль бабушки.
Дело в том, что исполнительница видится с наследницей только в выходные дни, ведь в остальное время она занята работой и личной жизнью. По словам Валерии, сын и его супруга прекрасно воспитывают малышку без посторонней помощи.
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