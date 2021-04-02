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Шоу-бизнес
Неожиданный поворот в деле Билана: зять устроил певцу неприятный сюрприз

Неожиданный поворот в деле Билана: зять устроил певцу неприятный сюрприз

Спор между родственниками разгорелся еще в прошлом году. Дима Билан подал в суд с требованием вернуть 19,5 миллионов.
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Муж старшей сестры певца Геннадий Белан-Зимин занял у артиста деньги еще несколько лет назад, но отдавать долг не спешил. Неизвестно, как строились отношения между родными, но очевидно, что мирным путем деньги вернуть не удалось, поэтому осенью Билан подал иск. Впоследствии сумма иска была увеличена на 2,5 % , то есть почти на 500 тысяч рублей. Вчера, наконец, состоялось судебное заседание по данному вопросу, но желанного решения Дима Билан не получил.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

В суде Геннадий заявил, что денег у родственника не брал и никаких документов не подписывал. Предъявленную ему подпись он назвал фальшивой. До проведения почерковедческой экспертизы суд был приостановлен – об этом сообщило издание StarHit.

При этом также неизвестно, является ли Геннадий до сих пор законным мужем сестры Билана. В соцсетях женщины пропали совместные фото с супругом, да и сам мужчина оставил лишь фамилию Зимин, убрав первую часть, намекающую на звездное родство. Напомним, что у музыканта две сестры: Елена и Анна. Елена старше брата всего на год, замуж за Геннадия она вышла в 2006 году. У пары есть совместная дочь. Судя по всему, Дима Билан не ожидал такого подлого поступка от собственного родственника, поэтому решился одолжить ему такую значительную сумму денег.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
2 апреля 2021, 12:14 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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