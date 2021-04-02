"Так тебе и надо": изувеченная Стриженова взвыла после рокового падения в прямом эфире

Все случилось за пару секунд до начал рекламной паузы. Студия программы "Время покажет" мгновенно превратилась в место трагедии, а на помощь пришла Елена Малышева, которая оказалась неподалеку. Она велела отвезти звезду в Боткинскую больницу.
Удар оказался сильным, а перелом крайне тяжелым. По словам артистки, рука становилась больше просто на глазах, а боль была настолько невыносимой, что кружилась голова. В руку Екатерины Стриженовой была вставлена специальна пластина. Теперь ведущей предстоит непростая реабилитация.
Накануне она собралась с силами и выложила в свой личный блог в "Инстаграм" то самое видео с роковым падением. Она оформила его в юмористической форме и приурочила ко дню дурака. Екатерина рассказала, что сама посмотрела его впервые, так как до этого не решалась. "Самое глупое , что со мной случилось", – рассказала она, прокомментировав падение в прямом эфире передачи.
Екатерина Стриженова призналась, что сейчас лежит и размышляет о том, что же она сделала плохого, за что ей "прилетело" такое несчастье. Она предположила, что многие думают "так тебе и надо", и попросила подписчиков быть осторожнее в этот день. Поклонники невероятно переживают за ведущую и желают ей скорейшего выздоровления.
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