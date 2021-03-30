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"Надо делать операцию": охрипшая Стриженова записала видео из палаты

"Надо делать операцию": охрипшая Стриженова записала видео из палаты

Накануне ведущая Екатерина Стриженова неудачно упала во время прямого эфира на федеральном телеканале. Она госпитализирована.
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Всего за несколько секунд до начала рекламы Екатерина Стриженова упала прямо в студии программы "Время покажет" на Первом канале. После этого ее немедленно отвезли на скорой в Боткинскую больницу.

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Екатерина Владимировна Стриженова

Екатерина Владимировна Стриженова телеведущая

На следующий день ведущая вышла на связь. Как выяснилось, травма у журналистки очень тяжелая. На восстановление потребуется много времени. Видео из больничной палаты Екатерина Стриженова опубликовала в своем "Инстаграм". Ведущая продемонстрировала руку в гипсе и раскрыла обстоятельства произошедшего.

По словам Стриженовой, она получила сильный удар. Рука распухла на глазах, голова кружилась от боли. Когда ведущая рассказывала о произошедшем, голос у нее был хриплый и тихий. Очевидно, что после наркоза она ощущает недомогание.

Участники телепередачи не растерялись и быстро привели в студию врачей из машины скорой, которая дежурила рядом с Останкино. Екатерине Стриженовой оказали помощь и предложили ехать в травмпункт. На помощь пришла Елена Малышева. Она распорядилась немедленно ехать в Боткинскую больницу.

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Публикация от Екатерина Стриженова (@strizhenovae)

"Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный. Со смещением, с осколками. И врач сказал, что надо делать операцию", – рассказала Стриженова в "Инстаграм".

Ведущей установили специальную пластину на руку. Теперь ей предстоит долгая реабилитация.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 марта 2021, 19:33 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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