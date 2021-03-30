"Надо делать операцию": охрипшая Стриженова записала видео из палаты

Всего за несколько секунд до начала рекламы Екатерина Стриженова упала прямо в студии программы "Время покажет" на Первом канале. После этого ее немедленно отвезли на скорой в Боткинскую больницу.
На следующий день ведущая вышла на связь. Как выяснилось, травма у журналистки очень тяжелая. На восстановление потребуется много времени. Видео из больничной палаты Екатерина Стриженова опубликовала в своем "Инстаграм". Ведущая продемонстрировала руку в гипсе и раскрыла обстоятельства произошедшего.
По словам Стриженовой, она получила сильный удар. Рука распухла на глазах, голова кружилась от боли. Когда ведущая рассказывала о произошедшем, голос у нее был хриплый и тихий. Очевидно, что после наркоза она ощущает недомогание.
Участники телепередачи не растерялись и быстро привели в студию врачей из машины скорой, которая дежурила рядом с Останкино. Екатерине Стриженовой оказали помощь и предложили ехать в травмпункт. На помощь пришла Елена Малышева. Она распорядилась немедленно ехать в Боткинскую больницу.
"Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный. Со смещением, с осколками. И врач сказал, что надо делать операцию", – рассказала Стриженова в "Инстаграм".
Ведущей установили специальную пластину на руку. Теперь ей предстоит долгая реабилитация.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Подруга встречаемся с женатым
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
«Сильная любовь»
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
Разлюбил
Мне всю жизнь запрещали
лицемеры
Как отписаться?
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?