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“Травма серьезная”: Осташко подтвердил госпитализацию Стриженовой

“Травма серьезная”: Осташко подтвердил госпитализацию Стриженовой

Коллега телеведущей Руслан Осташко рассказал, что Екатерина Стриженова находится в больнице с переломом руки.
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Накануне 53-летняя актриса и ведущая как всегда появилась в программе “Время покажет” в деловом костюме и на высоких каблуках. Во время передвижения по студии женщина оступилась и неудачно упала. Ее соведущий даже не сразу осознал, что произошло. Позже выяснилось, что Екатерина Стриженова получила серьезную травму.

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 Екатерина Владимировна Стриженова

Екатерина Владимировна Стриженова телеведущая

В комментарии изданию “Комсомольская правда” Руслан Осташко рассказал, что артистку сразу доставили в больницу. Сначала у медиков было подозрение на перелом, которое впоследствии подтвердилось. Осташко предполагает, что травма серьезная, так как любой перелом – это не шутки. Насколько сложен перелом, пока неизвестно, коллеги ждут информации от самой пострадавшей и пока даже не знают, как строить свой рабочий график.

Осташко добавил, что в программе “Время покажет” большой штат ведущих, поэтому замена для их тандема найдется. Главное сейчас – здоровье самой журналистки. Съемочная группа с нетерпением ждет от нее хороших новостей. При этом никто не удивится, если постоянная ведущая программы решит выходить в эфир с гипсом – женщина известна своей выносливостью и трудолюбием. К тому же, Екатерина Стриженова еще задействована вдругих проектах и, наверняка, будет пытаться восстановиться как можно быстрее.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Фото: Vladimir Lukjanov / Russian Look / www.globallookpress.com
30 марта 2021, 13:22 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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Неувядающая Стриженова отметила 50-летие

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