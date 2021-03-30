“Травма серьезная”: Осташко подтвердил госпитализацию Стриженовой

Коллега телеведущей Руслан Осташко рассказал, что Екатерина Стриженова находится в больнице с переломом руки.

Накануне 53-летняя актриса и ведущая как всегда появилась в программе “Время покажет” в деловом костюме и на высоких каблуках. Во время передвижения по студии женщина оступилась и неудачно упала. Ее соведущий даже не сразу осознал, что произошло. Позже выяснилось, что Екатерина Стриженова получила серьезную травму.

В комментарии изданию “Комсомольская правда” Руслан Осташко рассказал, что артистку сразу доставили в больницу. Сначала у медиков было подозрение на перелом, которое впоследствии подтвердилось. Осташко предполагает, что травма серьезная, так как любой перелом – это не шутки. Насколько сложен перелом, пока неизвестно, коллеги ждут информации от самой пострадавшей и пока даже не знают, как строить свой рабочий график.

Осташко добавил, что в программе “Время покажет” большой штат ведущих, поэтому замена для их тандема найдется. Главное сейчас – здоровье самой журналистки. Съемочная группа с нетерпением ждет от нее хороших новостей. При этом никто не удивится, если постоянная ведущая программы решит выходить в эфир с гипсом – женщина известна своей выносливостью и трудолюбием. К тому же, Екатерина Стриженова еще задействована вдругих проектах и, наверняка, будет пытаться восстановиться как можно быстрее.