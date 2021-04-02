Растрепанная Чехова возбудила россиян постельными снимками: Горячо

В инстаграм-аккаунте звезда поделилась несколькими кадрами в нижнем белье. Знаменитость лежит в кровати, укутанная одеялом. Волосы телеведущей растрепаны по подушке, она слегка приоткрыла рот. "На этих фото я чувствую себя очень счастливой! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Анфиса Чехова.
Поклонники оценили откровенные кадры с артисткой. Многие отметили, что знаменитость отлично выглядит, а также поинтересовались, где она покупает такое красивое нижнее белье. "Горячо", "Шикарная просто..... Шикарная женщина, в шикарном белье, на шикарном постельном белье", "Как круто, что выделяются косточки, ключица)) это так изящно, сразу такая ты сразу стройная и худая", "Изумительная", "Роскошна и очаровательна", – написали в комментариях.
Напомним, в одном из недавних интервью Анфиса Чехова рассказала, что долгие годы боролась с лишним весом. Телеведущая сидела на различных диетах, морила себя голодом, убивалась в спортзале, однако килограммы все равно возвращались. В какой-то момент у артистки даже появились признаки расстройства пищевого поведения.
К счастью, Анфисе Чеховой удалось справиться с заболеванием. По словам теледивы, окончательно похудеть она смогла только с помощью правильного питания, спорта и психотерапии.
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