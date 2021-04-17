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Похороны принца Филиппа: вооруженные люди окружили часовню в Виндзоре

Похороны принца Филиппа: вооруженные люди окружили часовню в Виндзоре

17 апреля королевская семья Великобритании провожает герцога Эдинбургского в последний путь. Известно, что по решению Букингемского дворца, прощание состоится в часовне Святого Георгия в Виндзоре.
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По данным британских таблоидов, за несколько часов до начала траурной церемонии вокруг святилища начали появляться вооруженные люди. Выяснилось, что многочисленные полицейские с винтовками взяли Виндзорский замок в тройное кольцо.

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Более того, вторая часть стражей порядка контролирует похороны принца Филиппа, патрулируя близлежащую реку на резиновых лодках. На подходах к самому замку были установлены специальные ограждения. Поговаривают, что подобные меры безопасности были предусмотрены из-за опасений королевской четы. Представители правящей семьи предположили, что в этот день возможны теракты и наплывы большого количества людей.

Напомним, что из-за ограничений, связанных с бушующей пандемией коронавируса, на прощальной церемонии могут присутствовать лишь 30 человек, список которых Елизавета II согласовывала лично. Примечательно, что в число приглашенных неожиданно попала графиня Маунтбеттен Бирманская, которая никаким образом не относилась к королевской семье.

Однако, если верить слухам, ранее ее называли юной фавориткой принца Филиппа. Когда-то молодой особе и престарелому герцогу приписывали бурный роман. Но подобные домыслы не были подтверждены представителями четы.

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Фото: Jessica Gow/Tt/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 апреля 2021, 15:20 Источник: TheSun ✓ Надежный источник
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История любви королевы Елизаветы II

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