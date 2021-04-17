Похороны принца Филиппа: вооруженные люди окружили часовню в Виндзоре

По данным британских таблоидов, за несколько часов до начала траурной церемонии вокруг святилища начали появляться вооруженные люди. Выяснилось, что многочисленные полицейские с винтовками взяли Виндзорский замок в тройное кольцо.
Более того, вторая часть стражей порядка контролирует похороны принца Филиппа, патрулируя близлежащую реку на резиновых лодках. На подходах к самому замку были установлены специальные ограждения. Поговаривают, что подобные меры безопасности были предусмотрены из-за опасений королевской четы. Представители правящей семьи предположили, что в этот день возможны теракты и наплывы большого количества людей.
Напомним, что из-за ограничений, связанных с бушующей пандемией коронавируса, на прощальной церемонии могут присутствовать лишь 30 человек, список которых Елизавета II согласовывала лично. Примечательно, что в число приглашенных неожиданно попала графиня Маунтбеттен Бирманская, которая никаким образом не относилась к королевской семье.
Однако, если верить слухам, ранее ее называли юной фавориткой принца Филиппа. Когда-то молодой особе и престарелому герцогу приписывали бурный роман. Но подобные домыслы не были подтверждены представителями четы.
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