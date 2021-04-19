"Порадовалась за Любочку": Толкалина с огромным животом всполошила народ

В своем инстаграм-аккаунте артистка предстала в образе беременной. Фолловеры уже принялись поздравлять звезду, но оказалось, что кадры сняты на съемочной площадке фильма. "Прям порадовалась за Любочку, что станет мамой, а это сериал", – высказалась одна из пользовательниц соцсети.
Подписчики отметили, что накладной живот у Любови Толкалиной выглядит очень естественно. На видео знаменитость зажигательно танцует с коллегой Александром Бухаровым.
Актриса отметила, что сейчас снимается для "народного телевидения", а не для модных дорогих платформ. Судя по всему, так она отреагировала на упреки в том, что в последнее время ее не видно в проектах, которые выходят на обычном ТВ.
Отметим, что свою личную жизнь Любовь Толкалина в последнее время скрывает. Известно, что ранее она встречалась с британским композитором Саймоном Бассом. Также артистка рассказывала о разрыве с возлюбленным из-за пандемии коронавируса. Якобы их разлучили закрытые границы.
При этом осенью 2020 года Любовь Толкалина появилась на свадьбе своей дочери вместе с музыкантом. Поклонники гадают о том, состоится ли все же долгожданная свадьбы звезды с композитором.
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