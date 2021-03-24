"Это святое": Толкалина показала редкий семейный кадр

Артистка Любовь Толкалина поделилась архивным снимком членов семьи. Кинозвезда дала поклонникам ценный совет.

Порой актерам удается доводить фанатов до слез не только на экране и сцене, но и в обычной жизни. Новая публикация в инстаграм-канале Любови Толкалиной смогла задеть тонкие струны души пользователей Сети. Знаменитость опубликовала в личном блоге редкий снимок, на котором предстали ее родные. Несмотря на то, что кадр был сделан давно, поклонники Любови Толкалиной остались под сильным впечатлением.

Фотограф запечатлел рыжеволосую женщину в белой футболке и девушку-брюнетку в черном принтованном платье. Перед объективом предстала ее мать актрисы Татьяна, а также Мария Кончаловская — дочь звезды от знаменитого режиссера. На снимке бабушка заботливо обнимает красавицу-внучку на фоне кустов пышной гортензии в теплое время года. Разместив фото, Любовь Толкалина посоветовала россиянам как можно скорее позвонить своим матерям, не откладывая разговор ни на минуту.

Многие пользователи Сети, которые увидели публикацию, испытали тяжелое чувство из-за того, что уже похоронили любимых матерей. Рекомендация артистки заставила их разрыдаться и проникнуться болью утраты. "Если бы можно было позвонить, где связи нет. И общаемся только во сне", "Миллион бы отдала, чтобы маме позвонить", "Мама — это святое", — написали комментаторы к посту Любови Толкалиной.

