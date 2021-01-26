"Своих людей встречаешь нечасто": Ковальчук заговорила о предательстве

Юлия Ковальчук опубликовала черно-белый снимок. Артистка сидит в широком костюме, она сняла жакет и показала шикарная обтягивающий топ.
"Не забывай меня. Пока. Ты отрезаешь человека, как кусочек хлеба, и не даёшь ему шанса на оправдание. Предал, значит не мой человек... или..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – загадочно подписала она. "Не забывай меня пока...Ты даёшь время и себе, и ему на осмысление. Ошибка-часть нашей жизни, а вот, по-настоящему, "своих" людей встречаешь нечасто...", – завершила певица. Она отметила, что ее новая песня и клип именно об этом.
Поклонники тут же принялись восхищаться красотой артистки: "Вау, секси", "Очень красивая, Юль, поделитесь секретом", "Нежность и страсть...я это увидела!очень гармонично", "обожаю нашу землячку Юля вы классная, и ваш муж тоже", "Какая же шикарная", – писали они.
Многие также отметили, что слова исполнительницы заставили их задуматься, появились в нужный момент. "Послушала эту песню. Очень заинтересовал смысл, который здесь описали. Актуально сейчас в моих отношениях", "Я задумалась...Спасибо", "Однозначно "Пока." С точкой.", "Юля, какие важные слова в самое сердце", "Как здорово, что о таком говорят! Вовремя..Спасибо, Юль", – поддержали певицу пользователи.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Дворец Путина
Стала встречаться с бездомным
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Вы хотели бы жить в дворце?
России грозит революция?..
Нату в игнор
Привет, козлы и козы
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Байден